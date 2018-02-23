228國際檔案解密 美曾考慮佔領台灣

2018-02-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕摘譯二二八事件前後美、澳、聯合國史料的「解密，國際檔案的二二八事件」新書昨在國史館舉行發表會。書中揭露一九四五年八月前，美軍在太平洋戰爭末期曾訂定方案成立軍政府接管台灣；該方案在軍方內部有人反對後才被刪除。但這也說明開羅會議之後，台灣並非理所當然「回歸中華民國」，在戰後台灣的處置仍有不同的可能性。

台灣非理所當然「回歸中華民國」

關於美軍考慮於佔領台灣後實施軍政府計畫，與會的靜宜大學教授蘇瑤崇指出，一九四五年六月美軍攻佔沖繩島後，日本自知已無力抵抗美軍進攻本土，是以透過諸多管道，向美國探詢「投降」的條件，甚至提出願意放棄所有殖民地。

根據美國國務院與陸海軍聯席會附屬遠東小組的檔案，蘇瑤崇表示，美軍認為中國戰後可能發生內戰，無能力統治台灣，貿然將台灣交給中國，將帶給台灣嚴重的政經問題。七月三十日做出結論：「美國必須佔領台灣建立軍政府，除非狀況允許，方可由中國來承擔此責任。美國在台灣建立的軍政府應持續運作，直到美國政府認為政權可移交予中國當局為止。」

蘇瑤崇表示，但八月三日美軍內部有人強烈反對。羅伯茨陸軍准將認為，為何美國要花費高昂代價在未來的中國領土上建立過渡性軍政府，「如果以中國沒有能力為理由而必須代管台灣，那美國豈非必須代管幾千年以上。」

蘇瑤崇表示，因此八月九日參謀長聯席會即命令駐中國美軍以最小限度協助中國軍佔領台灣，而後才有盟軍司令麥克阿瑟之命令第一號「在中國領域（滿洲地區除外）內，台灣及北緯十六度以北之法屬支那之所有日本全部陸海軍及附屬部隊，應向蔣介石委員長投降」。

蘇瑤崇說，八月廿三日美軍正式修改了軍政府計畫結論為：「中國必須出兵佔領台灣，並建立軍政府，除非狀況發展不容許其擔負此責任」，而由美國提供中國部隊最小限度之協助。

蘇瑤崇表示，這也是八月廿九日通過「佔領台灣計畫」的由來。蔣介石軍隊再根據此「佔領台灣計畫」，自行擬定中方的「佔領台灣計畫」。

蘇瑤崇認為，美軍佔領台灣並成立軍政府的計畫，正說明在日本投降前，台灣的處置仍有不同的可能性，不應誤以為開羅會議之後的台灣，已理所當然地回歸中華民國，在戰後和約簽訂前，台灣仍是處於「佔領狀態」。