新聞解讀》習近平為何提革命

2018-02-22

記者鄒景雯／特稿

十九大強固了一人體制之後，中共總書記習近平在今年新春團拜的講話，正引起國際間關切中國問題者的注視，各種推敲與探察紛紛展開，究竟「開新局於偉大的社會革命，強體魄於偉大的自我革命」，箇中的「革命」二字重出再現，代表著什麼意思？想達成什麼樣的目的？台灣應該要有準確的解讀，以因應雙方今後關係的調整與挑戰。

習近平做此發號施令之後，中共理論刊物「求是」隨即做了進一步的翻譯與詮釋，它的篇名取得微妙，「以黨的自我革命，推動偉大社會革命」，不要說民主國家的人們，肯定覺得與中國這個國家彷彿處於平行時空，根本不在同個思想世界，其實就中國人民來說，最近四十年來鮮少再時興這樣的論調，更不要講其年輕世代的必定陌生了。

諸多觀察家都意識到，這是鄧小平南巡之後，揭起「改革開放」浪潮以來，歷經江澤民、胡錦濤三代主政至今，一次極大動作的復返，具體而言，就是回到毛澤東的路線。雖然自習近平上台以來，從尊毛、崇毛，到與毛澤東齊名的操作，脈絡一貫，明顯萬分，但是刻意利用春節團拜這樣的場合，宣示未來一年如此的中國國家走向，這還是令外界相當側目的。

習近平的「新時代」要向毛澤東要智慧，當然是對鄧、江、胡路線的修正、甚至否定，當中國共產黨重續革命黨的傳承，一方面是習近平在權力上標榜二代與正統，一方面也預示其內部治理將向左轉的訊號，前者是政治，後者是經濟，兩者也經常互為表裡，就如毛時代發動對政敵的鬥爭，以及階級間的鬥爭。

不少人因此觀察到，看似已經大權在握的習近平，持續的掃蕩異己，恐怕將成為他維護安全感的既定行動，不會稍有歇緩；同時，面對中國國內愈來愈嚴重的貧富差距擴大，社會結構固化，所帶來的高度危機，他恐怕也沒有更好的應對方案，於是只好學習老毛的戰略，與其人民造反，不如自己帶頭造反，來轉移執政的責任與焦點。

習近平這套，在嚴密控制的中國，還有多少說服基礎，需要累積更多的資訊，但是對於近在隔壁的台灣來說，崛起的中國，在經濟發達後，竟然從改革走向革命，這絕對不是一個好兆頭，過去二十年我們在處理兩岸政治性對話與事務性交流的一些觀念與作法，恐怕都需要逐一詳加檢視，才能提高可行性，確保國家安全無虞。

國人一定希望，蔡總統及其治國團隊對於中國的一切政經變化，已經胸有成竹。這是今年最要緊的事，比十一月選舉還迫切，對中國的認識搞定了，選舉的問題不大，也將會順勢搞定。