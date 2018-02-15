力挺林佳龍 蔡其昌任花博引言人

2018-02-15

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨籍台中市長林佳龍已獲提名競選連任，國民黨企圖在林佳龍、立法院副院長蔡其昌兩人關係上做文章，但林蔡兩人很早就已整合，蔡還擔任林的競選總部主委。蔡其昌受訪表示，台中市政府在各里舉辦花博說明會時，他都會為林擔任「引言人」，介紹林佳龍的政績後再請林上台致詞，至今已為林講了三十幾場。

國民黨立委江啟臣至今仍未答應出任國民黨台中市長參選人盧秀燕的競選總幹事。蔡其昌表示，對照國民黨，民進黨是「內戰不發一顆子彈」，他做為蔡派（蔡英文派），一定會為其穩定台中，小英也不須再花時間整合。

林佳龍在民進黨內派系屬正國會，蔡其昌是新潮流，兩人在台中的整合也是派系合作。蔡其昌說，「林佳龍執政得好，我才有未來」，政治有競爭，也有合作，「你可以選擇相互毀滅，也可以選擇大一點的格局」。

蔡其昌認為，對大台中而言，一個計畫應要有二十年的規劃，「不能他搞他的，我搞我的」，因此他們現在對台中的市政發展都會交換訊息，規劃過程會一起討論分享。

出任林佳龍的競選總部主委，蔡其昌每兩個月會參加一次輔選會議，對選戰交換意見，而市府各局處每隔一段時間也會「列出清單」，請他幫忙開協調會，或幫忙向中央爭取。兩人合作模式成為其他縣市的典範。