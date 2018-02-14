陳師孟：陳長文是馬英九的御用律師

2018-02-14

陳長文適任諮委？新舊監委激辯

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院昨召開院會，雖然上週談話會中，監察院長張博雅已決定不續聘律師陳長文擔任諮委，但陳長文是否適任，新舊監委在會中一度激辯。有監委指出，陳長文是憲法權威，當然適任諮委職務；但監委陳師孟反駁，他在台大、學界這麼多年，從沒聽過陳長文是憲法權威，而是前總統馬英九的御用律師。

這次院會是新任監委上任後首度召開，上次院會僅開了十四分鐘，這次開了兩個小時。新任監委在會中除關心遊說法等陽光法案、彈劾案移送公懲會後續處理等議題外，大多時間圍繞在諮委聘任、功能與定位的討論。

「高希均是經濟權威，開什麼玩笑？」

據轉述，陳師孟於會中發言，指許宗力因升任司法院長而辭去監院諮委，建議張博雅補聘諮委時，能由新任監委推薦，張同意陳的建議。不過，隨後有馬政府提名的監委發言，指陳認為現任諮委多半是「藍營的」，其實並非如此，像陳長文被聘為諮委，就是因為他是憲法權威。

陳師孟受訪解釋，諮詢委員會是監院的特種委員會，聘任諮委應展現高度，但現任諮委的特定政治意識形態太過強烈，看不出專業能力，不僅陳長文，高希均也一樣，在台灣經濟學界，高連排名前五十都進不了，「說陳長文是憲法權威、高希均是經濟權威，這是開什麼玩笑？」

陳師孟表示，監院應聘用讓大家心服口服的諮委人選，否則會讓監院形象大打折扣；過去諮委被「低度利用」，但新監委上任後，很需要諮詢對象，因此期盼院方能強化諮委角色，發揮實際功能。

監委王幼玲指出，根據「監察院諮詢委員會設置辦法」，諮委是健全監察制度、發揮監察功能以及對於監委行使職權等諮詢，但有的諮委連監院運作都不瞭解，提供的意見也不受用；且規定每三個月開會一次，但第五屆監委至今未開會，功能不彰，有檢討必要。

根據監察院網站資料，監院諮委包括古登美、吳清基、李伸一、李念祖、胡佛、高希均、張麟徵、陳長文、趙可式、趙榮耀、劉光華、顏嗣鈞。諮詢委員會兩年一聘，這一任到今年八月屆滿。