我國籍航空有票價上限 中方沒規定

2018-02-14

〔記者陳宜加／台北報導〕台生與台商質疑民航局迫使中國東方航空、廈門航空取消一七六班兩岸春節加班機，導致返台機票變貴；民航局表示，我國籍航空訂有票價上限，價格維持與往年相近，中國籍航空業者無票價上限，因此較貴，今年票價大多還是與往年差不多。

民航局日前曾澄清，春節期間兩岸航線票價本就與平常略有差異，且隨訂位時間不同，也有不同價格，但已協調我國籍業者訂出票價上限，票價與往年相近。

根據民航局規定，上海航線票價不得超過一萬五千元、北京不得超過一萬七千元，紅眼加班機不得超過年票六折；至於非紅眼航班，杭州、無錫、寧波、深圳不得超過年票八五折，其餘以年票七折為上限。

根據各家航空公司昨公告票價，以十四日小年夜從上海飛往台北、二十一日大年初六返回上海的航班為例，我國籍的長榮、華航均未超過民航局規定上限一萬五千元。中國籍的國航最便宜機票組合為兩萬兩千元，南航、吉祥、春秋則落於兩萬三千至兩萬五千元；取消加班機的東航票價最高，至少超過三萬四千元。

廈門航線部分，華航最便宜票價一萬三千元，中國籍廈航一萬六千元；杭州航線長榮兩萬兩千元，中國籍國航兩萬六千元、廈航為一萬七千元但須轉機；廣州航線，華航最低約一萬三千元、南航一萬九千元。

有航空業者表示，由於中國方面未訂票價上限，往年春節期間疏運最旺季，中國籍航空公司票價就一直高於我國籍航空，今年票價與往年差異不大；業者也說，我國籍航空的低票價可謂「服務」性質，民眾春節往返兩岸可多加利用。