中國對台新施壓 我通令外館反制

2018-02-14

積極溝通 盼能維持中性稱謂

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國近月針對跨國企業施壓去主權化或去中華民國化，這項動作引發國安高層嚴正關注，認為這是中共在十九大後對台展開的新動作，為此也通令各外館必須回應，並積極向相關企業及當地政府進行溝通，維持中性的稱謂以維護我應有尊嚴。

萬豪事件 中方展開國際施壓

上月中包括美國飯店界萬豪國際集團因為發送一份客戶線上調查，其中將台灣列為「國家」，被中國相關當局勒令暫時關閉其網站。中國政府並繼續把矛頭指向其他把台灣列為國家的外國企業網站，包括西班牙時裝「ZARA」、美國「達美航空」以及醫療產品製造商「美敦力（Medtronic）」，迫使這三家公司立刻移除「違法違規內容」。

對於中方作法，我國安高層認為這是自中共十九大後一系列對台新措施，除軍事上透過軍機及軍艦頻頻侵擾台海，以及逕行啟動M503航路衝擊我飛安與國安，最近針對在中國有較大收益的跨國企業進行施壓，要求更改官方網路的國別標示，目的在對台去主權化及去中華民國化，這發展必須加以正視，上月我國通令所有外館須積極向相關企業及當地政府溝通。

國安人士表示，中國在國際上打壓台灣不是新鮮事，但過去較集中在外交層面，例如持續挖我邦交國、逼迫外國政府降格我代表處的名稱或功能等；即使在經濟或民間文化的領域，也多就「實體」的部分，例如我民間團體在當地活動所用的名稱被迫更名等。

國安人士指出，中國政府最近介入跨國企業的動作，打壓對象看似不是直接對台，卻是衝著台灣而來，且就網路的「虛擬」內容加以干預，無論從北京出手的時間點，聚焦的目標，針對性很高，確為較新作法。

據指出，政府這次通令所有外館，除針對中國已經介入的跨國企業，積極尋求可能的回復作法，並就轄區內其他的大型企業加以檢視，有無對我不當的稱謂，進行彙整及處理後回報國內。

相關人士說，每個案例情況都不相同，有些公司基於在中國的巨大收益，對我訴求的回應較為保守，但也有部分企業願意在技術面上做出若干改變，例如將「國家」與「地區」都納入同一欄目裡，維持對台灣的中性或甚至較有利的表述，以維護我應有尊嚴。

國安官員表示，這次雖是通令所有外館，但跨國企業的總部多數落腳在美國或西歐地區，我駐館人員也都積極與企業高層洽談，一次不行就繼續遊說，或透過當地政府及有力人士出面幫我們講話，外交單位也會隨時檢視及做必要因應。