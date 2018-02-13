抗議買不到返台機票？ 台生明赴交部陳抗 席開20桌動員

2018-02-13

通知上註明「宴開20桌（免費）」

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國片面啟動M503相關航路，東航與廈航取消一七六班兩岸春節加班機，台灣學生聯誼總會明天下午將號召台生到交通部前，抗議政府決策讓台生無法返鄉，造成機票飆漲，交通成本增加，連帶要求國賠。據了解，台生抗議前，會先到立法院康園餐廳，在吃飽喝足後，才會轉戰交通部。對此，黨政人士質疑，吃飯的錢是誰買單？抗議動機充滿政治統戰算計，並不單純。

餐費誰買單？ 抗議動機引發質疑

由於台灣學生聯誼總會在相關活動通知上註明「宴開二十桌（免費）」，引發外界質疑相關費用疑是國民黨或國台辦買單？台生聯誼總會會長邱榮利受訪時強調，「拜託，這沒多少錢，他們怎麼可能出這麼少錢？」邱解釋，大部分是他自掏腰包，少部分是向台商募款；不過，他也坦言，這是首次在台灣擴大舉辦會員聯誼活動，約有兩百人參加。

台生聯誼總會長稱自掏腰包或募款

但據了解，由於當天適逢小年夜加上情人節，抗議動員情況並不理想，傳出有許多未具有學生身分者也被動員，盼能到場聲援。

邱榮利上週宣稱有逾千名台生買不到返鄉機票，黨政人士強調，「明天就是除夕前一天，如真有台生到交通部前抗議，表示他們都已買到票，且已平安返台，那還要抗議什麼？」如果還去抗議，就代表背後一定有其他動機或有心人士刻意操作，其訴求已不具正當性。

知情人士指出，在中國就讀的台生，早在一月中下旬就放寒假，並已陸續返台，「誰還會留在中國，與上億春運返鄉的中國民眾擠？」如真有千名台生買不到機票，請邱提出名單，政府可一一協助，但海基會聯繫邱，邱卻提不出名單，顯見邱的說法是空穴來風。事實上，到目前為止仍有返台機位，包括經濟艙，台生與台商不會有無法回家過年的情形。

他表示，邱身為台灣人，應與國人一樣，關心中國片面啟用M503相關航路所引發的飛安與國安疑慮，但邱不去向北京抗議，反而幫中國抗議我方政府，誇大渲染台商、台生無法返家的假象，企圖轉移M503相關航路的焦點，而邱榮利等人利用台灣是自由民主開放社會，配合中國論調來做政治訴求，對於邱等人的行徑，應暴露其背後的政治動機與圖謀，攤在陽光下，讓國人與社會共同檢視。

該名人士批評，「中國除利用台生、台商在媒體上訴苦、抗議，藉此轉移焦點，真正為飛安、為台生、為台商便利返家做了什麼？」