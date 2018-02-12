防滲透 共諜剋星解禁復出

2018-02-12

因憲兵不當搜索案遭冷凍 趙代川少將轉任國安局

〔記者羅添斌／台北報導〕共諜滲透台灣情形嚴重，對我國家安全產生重大威脅，國安高層官員透露，決策當局為了有效防範共諜危害，決定重新起用遭到冷凍兩年、被譽為「共諜剋星」的趙代川少將。

據指出，高層基於「惜才」考量，原本被調為陸軍司令部委員的趙代川，已奉核定在上週正式轉任國安局，趙代川未來將以在國安局任職的高度，協調國內各情治單位，穩妥各單位偵辦共諜案節奏，以有效掌握共諜案發展，維國家安全。

協調各情治單位 偵辦共諜案添戰力

趙代川官拜陸軍少將，歷任國防部軍事安全總隊總隊長、國防部保防安全處少將處長等職，過去曾主導破獲羅賢哲、鎮小江等重大共諜案，被譽為「共諜剋星」，獲獎無數，但在二○一六年三月，因為指揮憲兵不當搜索民宅事件，引發輿情譁然、朝野批評，趙代川被記過調職處分，並遭監院彈劾移送公懲會懲戒，公懲會在去年五月做出裁定，將他記過一次處分。

二○一六年三月八日，趙代川調任為陸軍司令部委員，根據軍方規定，調任司令部委員者，一年內若是沒有派任新職，就得辦理退伍，軍方因此還曾讓趙代川短暫派任其他職務「過水」，然後再調回擔任司令部委員；但在這兩年期間，無論是過水職務還是司令部委員的安排，都是無法做任何實質決定的閒缺，形同為「流浪將軍」。

對於趙代川「解禁復出」、轉至國安局任職一事，國防部表示「沒有評論」；國安局昨晚指出，國安局人事進用向遵法令、程序嚴謹辦理，進用人員均依專業發揮所長。

相關官員說，趙代川轉任國安局，擔任的職務雖非國安局部門主管，屬於少將研究委員性質，但被賦予協助國安局各業務處的職責，已擺脫閒缺的角色。

國安高層官員透露，由於共諜滲透台灣情形嚴重，已對國家安全產生重大威脅，近二年內各情治單位偵辦共諜案腳步不一，或是行事躁進，反而打亂政府監控節奏，決策當局認為，國家需要一位對共諜案有深入掌握、經驗豐富的幹練官員來協調，經多方考量後，決定讓趙代川解禁復出。

他強調，趙代川原任國防部保防安全處長，因指揮憲兵不當搜索案被記過調職，保防安全處長已由詹國義接任；趙代川此次獲解禁復出，高層經多方考量，決定安排讓趙代川轉到國安局任職，就是希望趙以國安局的高度來協調國內各情治單位，讓各單位偵辦共諜案可以發揮更大的戰力。