歷年重大天災 映照兩岸關係變化

2018-02-09

〔記者施曉光／台北報導〕花蓮地震發生後，中國國台辦主任張志軍、海協會長陳德銘分別跳過陸委會、海基會，直接找上花蓮縣長傅崐萁對口，顯現中國刻意漠視拒絕承認「九二共識」的民進黨政府。而從過去歷來兩岸重大災變，兩岸官方互動情形來看，也可以映照兩岸關係變化與冷熱。

九二一大地震 中方竟代台發言

前總統李登輝在一九九九年七月提出「兩國論」，兩個月後台灣發生九二一大地震。雖然中國國家主席江澤民與國台辦、海協會於災後數小時致電台灣表達關懷及提供援助之意，讓台灣一度以為對岸捎來「橄欖枝」，當時的陸委會主委蘇起還解讀這是兩岸間「一個好的開始」，未料後來中國外長唐家璇在聯合國大會發言時宣稱「我國『台灣省』發生了強烈地震…」，中國外交部發言人也在記者會針對國際援助台灣發表「中國表示感謝和歡迎」。

台灣第一次政黨輪替後，二○○一年九月發生納莉風災，中國國台辦僅以聲明「深表關切」，「我們願為『受災同胞』提供一切可能的援助」。

在民進黨第一次執政末期的二○○八年五月，中國發生汶川大地震，總統府聲明願意配合國際社會積極投入救災與重建行列，當時總統陳水扁指示投入二十億台幣賑災，行政院聲明台灣地震救災隊隨時可赴援，但中國海協會婉拒。不過台灣政府與民間共同發起捐款活動就募集十二億元，加上企業界與民間團體直接捐給中國政府，總計超過台幣六十八億元。

二○○九年八月台灣發生莫拉克風災，國台辦發函告知國民黨願意提出援助，馬政府的府院黨五人高層會議決定「歡迎大陸人道援助」，中國海協會總計匯來捐款人民幣四．五億元。

二○一六年一月大選民進黨再度贏回政權，兩岸關係降溫，但二月間發生台南地震，由於當時仍由國民黨執政，國台辦透過「電話」了解台灣災情，並表達願意提供救災協助。

民進黨政府上台後，去年八月中國發生九寨溝地震，我陸委會、海基會分別透過國台辦、海協會等管道表達慰問及願意提供協助之意，但對岸卻置若罔聞，國台辦發言人回應「台灣各界以不同形式表達關切和慰問」，並只提接獲國民黨中央來電慰問，以及感謝台資企業捐款。

這次花蓮地震，中國國台辦、海協會雖然第一時間就有動作，卻只與災區地方政府花蓮縣政府聯繫慰問，並表達願意提供救災協助，但我陸委會以國內救災專業人力及器械等能量均充足，無需外界援助為由婉拒，並以「生命無價、人命關天，不需要有任何無謂的政治解讀」，回應外界解讀兩岸關係。