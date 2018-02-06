「妨害司法罪」入法 法部：已在草擬

2018-02-06

〔記者黃捷／台北報導〕前總統馬英九與律師陳長文打算在今年底推動「反妨害司法公正公投」，但法務部早在去年司法改革國是會議中，就提出要將「妨害司法公正罪」入法。法務部政務次長陳明堂昨表示，檢察司已在草擬法案，完成後將擇期送行政院會審查。

新科監察委員陳師孟稱上任後將調查「辦綠不辦藍」的司法官，有媒體披露，馬英九、陳長文等人認為已涉嫌恐嚇，將於今年底推動「反妨害司法公正公投」；對此，陳明堂昨表示，法務部早從去年就依據司改會議決議，指派檢察司就相關議案研擬草案，與馬不同的是，法務部是為了司改作全盤考量，而非針對特定人士或案件。

陳明堂說，檢察司已多次召集專家學者共同討論，因新草案牽一髮動全身，很多細節仍得審慎評估，還無法確定時程，但預計中、短期內就可完成，並送院會審查。

法務部去年擬定在「妨害司法行為」增設刑罰專章，司改會議第五分組也決議增訂「妨害司法公正罪」，內容包括「棄保潛逃罪」、「違背保全命令罪」、「干擾證人及報復檢舉人與證人罪」和「妨害刑事調查及執行罪」，防止有心人士以濫用權勢、關說斡旋等手段影響司法。

司改會議結束後，法務部長邱太三在去年八月二日公開表示，為避免當事人違抗法院命令、影響司法公正，將廣詢各界意見，研擬「妨害司法公正罪」法條細節，希望杜絕關說，讓司法真正獨立於政治之外。

至於部分人士希望把媒體或輿論納入刑罰對象，法務部認為可能影響人民「說的權利」，且台灣採取「改良式當事人進行主義」，法官對案件有一定程度「真實發現義務」，不同於英美法系國家的「單純聽訟」，不建議以「妨害司法公正罪」制約新聞及言論自由。