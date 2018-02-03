「服務只是幌子」學者︰國民黨藉民服社監控人民

2018-02-03

民服社要向國民黨會報

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會昨日召開中華民國民眾服務總社聽證會，出席的專家學者強調，民眾服務社是國民黨的附隨組織「殆無疑義」，性質儼然是國民黨的區黨部，入黨都在民眾服務社進行，「服務民眾只是幌子」，這是國民黨用來控制社會、監控人民的黨國組織。

成功大學政治學系教授梁文韜在會中表示，如果民眾服務社不是國民黨的附隨組織，何以國民黨要定期監督民眾服務社？民眾服務社要向國民黨報告工作，「服務民眾只是幌子」，國民黨藉由民眾服務社，在台灣控制基層社會，並監控人民。

梁文韜指出，過去對威權體制的定義應該要更改，因為民眾服務社的出現，代表戒嚴時期的國民黨不只是威權統治，更是極權統治，憑藉民眾服務社進行社會控制，當時每天都在抓匪諜、每天都在密告，要以此時空背景，來了解黨國神經末端的組織。

梁文韜提及，國民黨在國共內戰失敗後來台，不去檢討在中國喪失政權的經驗，佔據台灣後，還刻意加強極權統治，民眾服務社刻意不叫「國民黨民眾服務社」，正是要掩蓋彼此關係，方便暗中進行政治任務。

梁文韜強調，國民黨靠民眾服務社掩人耳目，把國有財產轉移至民眾服務社，「國庫通黨庫」，也把民服社財產移轉至國民黨名下，如果這不是國民黨的附隨組織，何以任意移轉財產？況且許多都是來自國家的不當黨產。

過去在民服社辦理入黨

政治大學國發所教授李酉潭表示，民眾服務社是國民黨的附隨組織，這是「殆無疑義」，過去要加入國民黨，入黨就是在民眾服務社辦理，台灣多數民眾及黨員都熟知這段歷史，黨產會可以去找見證人。

李酉潭也分享自身經驗，指出自己小時候在台中的南屯民眾服務社學習珠算，真的要感謝國民黨提供服務，讓他珠算還打得不錯，國民黨是藉由民眾服務社來拉近一般民眾。

「民眾服務社根本等於黨部！」李酉潭強調，他是國民黨的失聯黨員，非常了解國民黨，過去也被國民黨邀請出任縣黨部主委，但他選擇留在政大校園，監督台灣民主轉型過程，台灣如果有任何一個政黨擁有不當黨產，權力絕對會使其腐化。