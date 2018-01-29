今起表決320案 總預算明拚三讀

2018-01-29

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕立法院臨時會今天開始處理今年度中央政府總預算案，原本超過三千項提案經多日協商後，待表決提案已刪減至三百二十案。民進黨團希望最遲能在週二完成三讀。

朝野黨團上週已就一○七年度中央政府總預算案達成初步共識，歲出預算總刪減數不低於二四○億元；民進黨團總召柯建銘表示，主計總處估算，歲出預算總刪減數接近二五○億元。

自民進黨在二○一六年取得國會多數後，連兩年度的總預算案都因在野黨團拖延審查並提出案海戰術，而需召開臨時會。國民黨團去年度提出近三千五百案，時力黨團僅一六六案；但今年度，國民黨團提出二千五百餘案，反是以往不認同案海戰術的時力黨團，爆量提八百餘案。

這次朝野黨團在歷經連六日的密集協商後，將多數提案整併為預算凍結案，行政機關需提出書面或專案報告，經委員會同意後始得動支；國民黨團也大量撤回純為杯葛之提案。最後要表決的提案共三二○案，包括時代力量一九一案、國民黨團九十四案、親民黨團卅案、民進黨團五案。

逾三千提案 經協商縮至三百二十案

時力黨團因不滿在一月五日至八日的違法陳抗遭警方管制，對警政署預算提出百餘案，雖多已併案，唯仍保留刪減內政部長、警政署長特別費之提案，卻將預算科目誤植為營建署長；時力亦不滿因財產來源不明罪入獄服刑的台中高分院前法官胡景彬獲假釋，對法務部矯正署提出一百三十案，包含各女子監獄在內的所有典獄長特別費均遭凍結，並以節能減碳為由凍結所有業務單位的水電費。

時力黨團總召徐永明坦言，這些提案有針對性，法律與預算是在野黨監督政府怠惰與不法的唯一武器。若矯正署不給出合理回應，時力不會撤案。

柯建銘指出，目前待表決的提案三百二十案，包括時力黨團針對矯正署的一百三十案，柯認為，大家都能透過提案表達立場，但應避免藉個案無限上綱、逼迫行政機關就範。若是不滿假釋制度，就一起來檢討、修法，建立一個標準更明確、避免法務部私設刑堂的新制。柯建銘舉例，要是法務部因此公開假釋審查委員會名單，未來哪位黑道大哥申請假釋，如何在不受威脅下審查？

國民黨團書記長李彥秀指出，這些提案都是黨團認為在預算及政策上有疑慮或須極力表態者，黨團會堅持，不可能再撤案。

對於總預算案三讀時程，柯建銘說，預計在週二完成三讀，隨後處理「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」。