曾涉關說案 林洲富辭法評會評委

2018-01-24

〔記者項程鎮、張文川／台北報導〕第四屆「法官評鑑委員會」日前選任智慧財產法院法官林洲富為召集人，民間司改會認為林曾於二○一一年捲入「蕭仰歸法官之子肇逃關說案」，恐不適任，要求林辭去評鑑委員，林洲富前天以「審判業務繁重」為由，辭去評鑑委員。

值得一提的是，本報「自由共和國」專欄版前天(一月二十二日)登出最高法院法官黃瑞華、高等法院法官林孟皇、台南地院法官陳欽賢聯名投書，質疑智財法院法官林洲富審理前最高法院法官蕭仰歸之子肇事逃逸關說無罪案，涉嫌包庇關說蕭仰歸之子，前天見報時，林洲富即辭去法評會評鑑委員。

黃瑞華、林孟皇、陳欽賢三位法官在這篇標題為「自律、自重的司法文化，才是司改的成功關鍵」的投書指出，台灣司法的公信力空前低落原因，除了部分判決不符國民法律感情，更根本的原因，則是二０一０年以來爆發多起司法人員貪瀆、關說等倫理風紀案，林洲富涉嫌包庇關說蕭仰歸之子就是一例，林竟還在第四屆法評會的法官代表選舉，獲最高票當選評鑑委員，甚至被推選為法評會召集人，實在太荒謬。

對此，民間司改會執行長陳雨凡表示，民間司改會在票選法評會評鑑委員前，已呼籲林洲富若當選即應辭任評鑑委員，辭職本來就是林洲富應該做的事，也希望司法院長許宗力能了解，這件事反映了人民對於淘汰不適任司法官的期待。

民間司改會等團體代表十七日到司法院前開記者會，質疑林洲富擔任法評會評鑑委員的適任性。

司法院秘書長呂太郎當時回應指出，林當初是在法評會被推薦票數最多的法官，許宗力才依慣例圈選林為法評會召集人，不過林在法官內部網站「法官論壇」上，發現同僚對他擔任召集人有不同意見，已請辭召集人職務。法官評鑑委員會昨天發布新聞稿，宣布林前天另辭去評鑑委員一職。