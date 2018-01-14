史料說話》小蔣掌情治 逮匪諜直接呈報老蔣

2018-01-14

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨在一九四九年敗逃台灣，當年頒佈戒嚴令及實施懲治叛亂條例，台灣進入白色恐怖的肅殺年代。當時主持情報及政戰等工作的蔣經國曾上呈信函給總統蔣介石，說明破獲「匪諜案」等情事，這段史實也說明蔣經國所扮演的角色。

68年前書信 國史館展出

國史館從本月十日起展出「曲折的七十年——國史館現藏國寶與憲政史料展」，展覽典藏的「中華民國憲法」等珍貴文獻，說明制憲和行憲的政治過程，包括台灣從過去威權到民主的歷史變化，其中也提及蔣經國扮演的角色等，並公開一份在五○年代擔任國防部政治部主任的蔣經國，呈給蔣介石一份破獲「匪諜案」的書信。

蔣經國在這封一九五○年十一月書寫的信函中，以向「父親大人敬稟」的口吻，指出「政治部在馬公破獲由日本共產黨員領導之匪諜案，該匪已押解來台北正嚴密審辦中」，又「總統府警衛團破獲匪諜機關，人犯已拘押亦在處理中」。

在這封書信裡，蔣經國還向蔣介石呈請「擬具澈底改造情報機構之意見」，以及政工幹部畢業班參與軍官團的訓練活動，要「恭請父親大人訓示」等內容，文末並寫下「兒經國跪稟」等敬語。

非司法機關 卻能押解、審辦

由這封信函也看出，蔣經國是以「父子關係」身分，直接向蔣介石報告情報業務，而非正式的官職，以政府公文層層上報總統。另外，蔣經國當時擔任的國防部政治部主任，並非屬於司法機關，卻能親手操辦「破獲」、「押解」、「審辦」等業務，由此也看出蔣經國所擁有的極大權力。

國史館第四十二期館刊，也以專文分析「一九五○年代初期國軍政工制度的重建」，文中指蔣介石檢討失去中國的主因在軍事失敗，為此必須全面改造政工制度。因此，一九五○年四月國防部政治部成立後，即發布蔣經國為首任政治部主任，蔣經國也大幅擴大政工人員的職權，尤其是軍隊命令的副署權，以及監察、保防工作的推動，一時有「猛虎出柙」之勢。美方當時並估計，有高達二萬五千名政工人員滲透各部隊，直接向其政工主持人密報。

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