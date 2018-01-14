得罪人還是要做事 蔡英文：不然選我幹嘛

2018-01-14

縣市長輔選首站前進南投

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年是地方選舉大選年，蔡英文總統首場輔選活動昨選在中興新村，為民進黨徵召參選南投縣長的洪國浩站台。她說，執政一年多推動多項改革，這些以前的政府不敢做，民進黨執政後就來做，雖一年多來遭受外界很多的批評，也得罪很多人，但是「不能怕批評就什麼都不敢做，不然大家選蔡英文當總統做什麼？選蔡英文就是來做事的」。

蔡英文昨日到中興新村的中興會堂，參加洪國浩「翻轉南投、南投躍起三部曲」造勢活動。她對洪國浩背景如數家珍，從草屯鎮長補選以十九票贏得選戰，到連任時囊括七成選票，一直說到先前擔任水利會長的成績，並說洪是個「從無到有」、開創新契機的人。

她說，現在中台灣聯合治理，台中市是領頭羊，彰化風力和太陽能發電等能源轉型成功，自稱「風光大縣」，南投縣相較起來就進步得不夠快，在「一日生活圈」中被邊緣化；此時就需要從基層做起、最了解地方的洪國浩來帶領南投，跟台中、彰化一起打拚，翻轉南投。

蔡英文也說，執政一年多來推動年金、轉型正義和司法、國防等改革，解決勞資爭議等問題，這些以前政府不敢做的，民進黨執政後就來做，雖然一年多來遭受外界很多的批評，也得罪很多人，但是不能怕批評就什麼都不敢做，不然大家選蔡英文當總統做什麼？選蔡英文就是來做事的。

洪國浩昨則提出他的南投躍起三部曲，包括活化中興新村、發展科技農業和吸引青農返鄉、促進南投縣觀光發展與轉型。他強調，自己曾在省府服務，深知中興新村活化對南投縣發展的重要，現任縣長林明溱曾說中興新村是中央的權責，但他認為當縣長責無旁貸，他願意與中央配合，讓中興新村變成第二行政中心，閒置宿舍再利用，全力讓中興新村風華再造。

蔡英文#

洪國浩#南投縣長選舉