婦聯會簽備忘錄 343億捐國庫

2017-12-30

1個月內完成簽署行政契約 之後4個月內申報解散

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮、黨產會主委林峯正昨與婦聯會新任主委雷倩共同簽署三方行政契約備忘錄，婦聯會宣布將九成資產約三四三億元捐予國庫、旗下四基金會董事會改選。葉俊榮表示，此次協商為轉型正義立下良好典範。

在撤換原主委辜嚴倬雲後，婦聯會前天召開常委會，全票通過與內政部簽署行政契約備忘錄（ＭＯＵ）決議。雷倩隨後與葉俊榮展開秘密會談。

葉俊榮、雷倩及林峯正昨下午齊聚內政部，正式簽訂行政契約備忘錄，隨後三人也各自發表感言。

旗下四基金會董事會改選

根據備忘錄，婦聯會將捐贈九成資產（三四三億元）給國庫，婦聯社福基金會、婦聯聽障文教基金會、私立華興育幼院、台北市華夏婦女文教基金會等四組織董事會將進行改選，各董事會董事席次中的三分之一，須由目的事業主管機關派人擔任，納入公共監督。

備忘錄指出，應於此備忘錄簽訂後一個月內，將正式行政契約草案提送婦聯會，由其會員代表大會、前揭四基金會董事會同意，並簽署生效；在簽署行政契約後四個月內，婦聯會應向內政部申報解散事宜。

內政部指出，樂見婦聯會依照「人民團體法」的民主原則，迅速恢復組織正常運作，而且對於婦聯會願意正視問題、秉持支援政府及協助推動轉型正義的初衷，配合處理爭議資產，展現出高度及風範，內政部表達肯定。

葉俊榮︰轉型正義好典範

葉俊榮表示，感謝婦聯會、黨產會及內政部在此期間的努力，三方互相協調、互相成全，做出今天的協商基礎，也感謝人民耐心等待及成全此備忘錄，才得以完成今日的協商基礎。

葉俊榮強調，雖從某些角度看起來不夠完美，但達成資產捐國庫、組織民主轉型、導入公共監督的共識，協商過程也會重視婦聯會員工權益，此次協商為台灣處理轉型正義提供良好的典範。