國家人權博物館 明年5月掛牌

2017-12-29

〔記者李欣芳／台北報導〕歷經六年籌備，國家人權博物館將在明年五月成立。行政院院會昨聽取文化部報告「成立國家人權博物館及未來規劃」，文化部將在明年五月十七日綠島藝術季、五月十八日國際博物館日分別在「綠島白色恐怖紀念園區」、「景美白色恐怖紀念園區」，正式掛牌成立國家人權博物館，以國家高度推動人權工作及深化台灣民主價值。

主持院會的行政院長賴清德表示，未來國家人權博物館將協助促轉委員會等機關，共同推動開放政治檔案、保存不義遺址、還原歷史真相，以及強化人權教育等任務，請文化部妥善規劃成立，以完整保存威權時期歷史記憶，促進當代人權理念實踐與推廣，讓台灣成為亞洲指標性人權國家。

不義遺址仁愛莊 將與軍方協商

國家人權博物館將推動保存全台四十五處「不義遺址」，包括新北市土城區「仁愛教育實驗所」（又稱仁愛莊），曾關過許多白色恐怖受難者及政治犯，但目前是軍方後備指揮部駐地，文化部長鄭麗君說，該處目前是軍方用地，還需再與軍方協調溝通。

文化部表示，國家人權博物館將以累積的口述、影像紀錄及受難者家書、日記等民間視角，與官方政治檔案相互比對，還原歷史真相，並依促轉條例精神，適度開放承接自補償基金會的一萬零六十七案的卷宗及相關成果資料。保存不義遺址方面，已完成全台四十五處不義遺址盤點調查，未來將建置不義遺址線上虛擬博物館。