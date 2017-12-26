中視交易案北檢再傳喚 指認錄音帶 蔡正元︰聲音很清楚是誰

2017-12-26

〔記者錢利忠／台北報導〕為釐清中視交易案疑點，台北地檢署昨再傳喚國民黨前政策會執行長蔡正元等四人，並播放多段錄音帶要求指認「說話的人是誰」，訊後均請回。蔡正元庭後受訪表示，錄音帶「聲音很清楚」；其中有無錄到前總統馬英九的聲音？蔡回答：「沒有、沒有，我不能說太多。」

蔡正元先前向媒體爆料中視交易案內幕，指自己曾替中投前董事長張哲琛向保力達公司詢得十二億元價碼，但最後是由余建新以八．九億元買下。台北地檢署為釐清相關疑點，昨再傳蔡正元、張哲琛、中投前總經理汪海清及保力達職員到庭，四人在位於特偵組舊址的北檢第五辦公室隔離訊問約三小時後，均獲請回。

有無馬英九的聲音？

「…我不能說太多」

據悉，在蔡正元被收音的錄音檔案中，有一段是錄製於二○○六年三月十二日、國民黨主席馬英九與中視買家余建新相約碰面的前一天。當天馬與張哲琛、汪海清、中投法律顧問李永然及蔡正元等五人進行密談，蔡還在會議上發言反對中投讓利給余建新。

根據汪海清所錄的錄音檔，蔡正元會中聽聞余建新希望採價格較低的資產負債表方式鑑價後，曾對馬英九說：「主席，怎麼可以讓他（指余建新）拿那麼多，這樣不行…。」就在蔡表態反對不久後，李永然隨即以中、英文夾雜發言：「這是政治上的favor（恩惠），不是商業上的favor…。」

據了解，馬英九當天初聞余建新以解約三中做為中視交易的談判籌碼時，曾一度動怒：「怎麼可以有五億元暴利！」然而在當天會議的後段，馬得知三中若解約，中視、中廣恐會重返國民黨，進而違反廣播電視法的黨政軍條款，面臨被撤照的風險，態度隨即軟化。

蔡正元昨適逢生日，庭訊前即忍不住在臉書發文抱怨「生日也要出庭作證」，調侃北檢「很會選日子」，透露在一百多天前，北檢也是挑他母親週年忌日當天對他發動搜索及羈押；庭後蔡被媒體問到庭訊內容，蔡未正面回覆，僅面帶微笑地說：「我答應檢察官不說，我是遵守承諾的人。」

張哲琛、汪海清昨天訊後不願受訪。據悉，蔡正元雖供稱他曾在九十五年一月間，就中視交易案向保力達詢價，但北檢尚未發現中投與保力達之間有交易意向書。針對蔡正元曾向保力達詢價等傳聞，張、汪昨天庭訊時均稱不知情。北檢昨僅表示偵查不公開，無法證實。