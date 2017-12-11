星期專訪》政務委員林萬億：擴大托育照顧 提高生育率

2017-12-11

記者黃以敬、林曉雲／專訪

台灣年出生率急速跌到僅剩一．○七％、全球最低，全國勞動人口也由盛轉衰，估計工作年齡人口將每年減少十八萬人。面對少子化危機，中央及各縣市紛紛加碼要補貼生育、養兒，但行政院目前統整國內外相關補貼，主責的政務委員林萬億直言，各縣市拚命加碼生育津貼等，比較可能造成鄰近縣市間人口移動，但全國生育率還是在下降，參考法德日等國經驗，民眾較重視長期性育兒津貼與幼兒照顧，未來在政府財政可負擔的前提下，規劃朝擴大托育津貼、提高三至五歲幼兒入園率為方向，且公私比希望能從目前的三比七，四年內可提高到四比六或未來可達五比五。

少子化也造成台灣缺工隱憂，行政院月底將提出少子化及攬才因應對策；林萬億指出，目前已有「外國專業人才延攬及僱用法」針對白領專才，未來更將推動「計畫型勞動移民」，鎖定長照、農漁業等技術人才，例如招攬新南向國家學生到我國念護校、農校，再開放留台工作累計達一定年資，就可移民台灣。針對數萬名境外學生，也可考慮針對重點領域，條件式留台工作或移民，藉此可更有計畫性的針對產業增補所需人才。

長期育兒津貼及照顧 較有用

問：少子化危機早有警訊，但政府反應太慢？中央與地方各行其是？

答：台灣最高生育率是一九四六到一九六四年戰後嬰兒潮，那時一人生五到七個人，因農業社會需勞動力，但一九六五到八三年進入工業時代，生育率就掉到二．一到三．八％；之後再進入服務業社會，更掉到二．一到一．七％。高生育率時代出生的人口都是勞動力、人口紅利，但二○○二年就掉到一．三％，一．七％掉到一．三％更不到四年，生育率如溜滑梯般下降。

早在十年前，當時陳水扁總統要求我擔任人口政策召集人，就已有少子女化及移民相關規劃，二○○二年兩性工作平等法就有規定「育嬰假」，我還提出要給付六個月薪資；外界都以為是二○○八年政黨輪替後國民黨做的，其實是早就規劃了。

出生率在二．一％才能維持人口結構平衡，而要增到二．九％，經濟才能發展。法國很早就鼓勵生育、補助不排富，因此出生率一直維持在約二．一％；日本在安倍三箭推動下，出生率也從原本的一．四％逐漸回升到一．八％；德國政府在二千年前後生育率掉到一．三％，全面性提高育兒津貼、擴大公共托育、增加育兒假，才逐漸拉上去。

增公幼 提高三至五歲入園率

問：各縣市爭相加碼生育津貼等各種補助，提升生育率有成效？

答：要提升生育率，各國大概不脫採取「現金給付」（生育、育兒、幼托津貼等）、「托育照顧」（托育、幼教等）、「親職假」（生育假、育嬰假等），及「配套優惠措施」（友善職場福利、社會住宅優先等）。

目前行政院正在盤整零到五歲各地補貼狀況，但對應到各縣市出生率消長，總生育率仍沒提升，大概是幾個高低津貼的鄰近縣市間會有些微「福利移民」、遷居鄰近縣市生產、居住等，尤其只有一次性補貼的「生育津貼」，其實成效有限。

目前國際間較重視的，多是較長期且穩定的育兒津貼或托育照顧，提升生育率的成效也較好，再搭上育嬰假、或是職場工作彈性、托兒輔助、甚或有國家提供社會公共住宅優先居住等其他配套福利，法國就是因此生育率居高不下。

育兒津貼部分，目前國內零至二歲有二千五百元津貼、還要排富，但日本是零到十五歲都有提供兒童津貼，德國甚至可補助到最高達廿五歲。

至於幼托照顧，日本目前零到五歲的入園率已高達九成，其中有六成是公立機構，法國更是三到五歲百分之百都可進入公共的幼托機構，德國三到五歲入園率也逾九十四％。

問：政院盤整資源、規劃如何更有效提升生育率？

答：在國內，中央補助五至六歲免學費讀幼兒園，因此入園率可破九成，但三至五歲僅約有五到六成。因此政院規劃要在四年內增加三萬多公幼名額，也要增加幼兒園覆蓋率，要讓入園率能提高到九成，公私立比例則希望能逐步調高到四比六甚或五比五。

若政府財政允許，育兒津貼也可再擴大對象。目前各縣市都在加碼提高就讀私幼的補貼，但私幼價格無法管控，所花經費若能用來增設公幼，或許更有經濟效益，目前政院及部會都在盤整精算，希望有限經費能達到最大效益。

政府也要提升職場友善度，例如集乳室、哺乳室、彈性上班、附設托嬰托兒設施等，不歧視孕婦或女性，可掛一個「友善職場」認證，國外就有許多類此友善商店、友善銀行。

計畫型移民 從新南向找人

問：勞動人口二○一五年起由高峰逐年下降十八萬，缺工缺人問題已顯現。政院要招人攬才，可能方向及難處？

答：台灣總人口在二○二四年達到最高峰後，二○二五年就將驟減。要談攬才，不可能不談移民政策，過去國內產業大多是靠六十多萬的外勞移工，而我們的移民政策，主要是一年不到兩、三萬的婚姻移民及依親，對於勞動移民限制相對嚴格。但如果國家未來需要前瞻性人才，應要讓這些技術人才不只是願意來工作，且要願意留下來，甚至讓下一個世代在台灣生活。

例如台灣的長照主要依賴二十四萬的外籍看護工，最長可在台工作十四年，許多人有很好的經驗及技能，台灣應可接納這些人居留，持續服務甚或開辦長照機構。

長照、農漁 境外生開放永居

行政院近日就將討論「計畫型勞動移民」，計畫先從新南向國家引進。例如目前很缺工的農業、漁業及長照，可考慮引進高中職、技專或大學的外籍學生，或引進外籍生到台灣念護校、農校、海事學校，讓他們在台學習知識技術、提升語文能力與適應在地生活，畢業後給予工作簽證，如果六年或一段時間沒違法，且技術合乎人力需要，應可開放其移民或永居。

許多歐美或亞洲國家都鼓勵技術移民、投資移民，例如新加坡近年特別鼓勵廚師移民，就是要改善缺工缺才問題。而這些人「不要當外籍勞工，將可成為台灣本國籍勞工」，如果這些技術人才能成為台灣人，對台灣勢必更有認同感及貢獻，也會更獲得國人接納與尊重。