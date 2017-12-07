慶陽BOT案 監院糾正土銀、海科館

2017-12-07

〔記者鍾麗華、盧冠誠、林欣漢／綜合報導〕慶富造船承包海軍獵雷艦爆發爭議，旗下公司慶陽與基隆海洋科技博物館簽訂興建營運契約，原訂五月完工開館，但目前進度卻不到四分之一。監察院昨通過監委仉桂美提案，糾正海科館與土銀，監院調查發現，土銀身為聯貸的主辦銀行，僅根據慶陽提出的證明和發票就撥款，未會同海科館查核工程實際進度，超撥一．五億餘元，相關查核機制流於形式。

土銀對此表示，會就作業上實際缺失的部分進行改善。海科館經營管理組主任何林泰則說，館方均依契約規範，對慶陽進行履約管理，慶陽的違規事項也有裁罰，審核貸款作業疏失會虛心檢討。

仉桂美指出，海科館興建營運契約（ＯＴ＋ＢＯＴ）預算為十五億元，根據聯貸合約，慶陽出四成、土銀核撥六成，慶陽可據此向銀行聯貸九．五億元。不過，慶陽卻浮報工程進度為四十五％，實際進度僅廿四．八七％，土銀卻只憑一紙進度證明書及相關發票就撥款，變相讓慶陽不出錢就能實際興建。

仉桂美指出，土銀對慶陽違約狀況都不知情、怠忽職守，且未依規定每三個月定期查核帳戶，直到今年五月才查核。而慶陽分包海科館機電工程、維生系統工程給豐國造船，合約簽訂就給付大額款項，共匯出二．六七億元，留於營運的專戶金額僅夠支付慶陽員工薪資，明顯不當。

仉桂美並發現，慶陽最初兩次申請撥款的單據，竟用同樣發票，時間、款項都一樣，同樣可以唬弄過關，視國家法度於無物。被問到此是否涉及偽造文書？仉桂美說，相關卷證移送法務部，「相信法務部自然知道要怎麼做」。