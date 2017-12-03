世亞盟曾無償佔用國有地40年

2017-12-03

立院還幫忙付租金 補助六千多萬買屋

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部長年補助「世界自由民主聯盟（世盟）」與「亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟）」，屢遭民進黨立委質疑用公帑補助國民黨的肥貓組織。立法院近期調閱歷史公文檔案驚見，世、亞盟過去無償佔用國有土地多年，立法院為促其搬離，不僅要幫忙付租金，政府甚至編列六千四百多萬元補助世盟，協助購買位於裕民大廈的辦公房舍。

會址曾設於今立院青島會館

成立於一九五四年的「世界自由民主聯盟中華民國總會」，前身為「亞洲人民反共聯盟」，長年接受外交部補助款，首任理事長為「反共鐵人」谷正綱，但現任總會長饒穎奇在二○一七年出席中國官方活動，肅立聆聽中國國歌惹議。

據了解，世、亞盟創立之初會址設於台北市青島東路一號（今立法院青島一館），該處屬行政院所管之國有財產，現已被黨產會鎖定的「中華救助總會（救總）」，其前身「中國大陸災胞救濟總會」曾在此與世盟合署辦公，兩單位無償使用四十多年。

知情人士指出，國會全面改選後，立委研究室不敷使用，立法院看中世盟、救總舊址國有地，在行政院介入協調下，促請世盟及救總搬遷，但政府當年未索討國有地遭佔用的租金，立法院竟編列預算撥付租金，支付搬遷後承租辦公大樓的房租，還出錢幫世盟買辦公室，結果竟登記在世盟名下。

據立法院公報及公文檔案，世盟搬遷後所租用的國泰敦南商業大廈年租金二千多萬元，救總承租的崇聖大樓年租金二千二百多萬元，兩處一年租金共四千九百多萬元，立法院因編列租金預算屢遭非議，最後開會決議補助世盟、救總購置房舍。

依一九九九年一月二十日之會議紀錄，會議結論「由立法院按原列租金數額六千四百廿三萬三千元補助世盟購置房舍，並由立法院會計處函送行政院辦理」。