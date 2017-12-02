洪耀福說侯友宜不選 朱立倫︰民進黨分化招數

2017-12-02

〔記者何玉華、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨秘書長洪耀福前天表示，新北市副市長侯友宜十月中旬在新北市議員沈發惠的岳父告別式上，親口跟他說「兄弟，我沒有要選（下屆新北市長）」；新北市長朱立倫昨天表示，他當天和侯友宜一起參加告別式，「我跟侯副市長一樣，對這句話都沒有印象」，這是民進黨分化、離間國民黨的伎倆，不是執政黨該有的風範。

侯友宜昨天沒有公開行程，也不願再表示意見。朱立倫說，告別式當天，他跟侯友宜、市府團隊一起走進靈堂，鞠躬致意後就離開，現場有看到一、兩位民進黨的前輩，但沒看到洪耀福；朱立倫還揶揄說，「我不知道他（洪耀福）這麼厲害，可以聽到心聲。」

洪耀福前天說，侯友宜在告別式上曾親口跟他說「兄弟，我沒有要選」，並指侯友宜的家族在嘉義是深綠，侯與綠營也有長期交情、互動友善，這番話讓外界有「抹綠侯友宜」的政治聯想。

朱立倫昨天受訪時為侯友宜辯護。他表示，家人、朋友有什麼好拿來講的？他也有很多民進黨的朋友、親戚，誰能為這塊土地服務、好好做好執政的工作，才是重點。

朱立倫說，民進黨過去一年多來，清算、鬥爭國民黨，這陣子又在分化、離間，不是執政黨該有的風範，「一個執政黨應該提升一下，多一點自信心」，好好執政才是民眾的期待。

民進黨發言人林琮盛回應，侯副市長不需要如此大動作否認自己的過去，以前不想選，現在想選；以前是綠，現在是藍，都沒有問題，「勇敢面對自己的未來比較重要，我們祝福你。」一名黨政人士說，「我們用鼓勵正向的回應，應該很符合朱市長所說的執政黨風範吧！」