P-3C反潛機今成軍

2017-12-01

〔記者蘇永耀／台北報導〕我國向美國採購十二架P-3C固定翼反潛機，已全數交機並完成戰備訓練，今將在屏東基地舉行成軍典禮，蔡英文總統將親臨主持並發表重要談話。由於這是獵雷艦案宣布懲處名單後總統首度視導部隊，總統講話重點也將放在激勵國軍士氣，並重申對國防自主政策的堅定支持方向。

總統將視導並發表談話

今日的成軍典禮原規劃空軍司令主持，總統近日決定親自參加並發表談話。據了解，國防部在廿一日宣布獵雷艦案懲處名單後，總統雖連續兩日發表公開談話，說明政府立場，但認為穩定國軍士氣，應進一步透過視導部隊，向官兵們直接打氣。相關人士說，總統此行重點在激勵國軍士氣，並重申對國防自主政策的堅定支持方向。

今日在屏東基地舉行的「P-3C型機成軍暨S-2T型機除役及飛行部隊番號更銜典禮」，除向美軍採購的十二架P-3C固定翼反潛機全機隊成軍典禮，還包括S-2T型機的除役。

S-2T型機同步除役

空軍表示，國軍原有的S-2T反潛機以執行空中反潛為主，反水面、聯合監偵和搜救為輔，但S-2T機齡已經超過四十年，裝備性能和妥善率日益下降。

國防部報告指出，P-3C反潛機編屬空軍第四三九戰術混合聯隊，部署於屏東基地，接受聯合空中作戰中心（ＪＡＯＣ）任務管制，執行反潛偵巡及聯合監偵等戰備任務。

屏東基地的P-3C反潛機去年配合操演任務執行P-3C反潛機投射MK-46魚雷及MK-54深水炸彈投擲等武器系統驗證，已順利完成測試驗證，符合戰備需求，同時也已擴大反潛偵巡任務範圍，並遠及西太平洋的台灣東南海域執行「遠距反潛偵巡任務」。

至於敏感的南海海域，據指出，由於P-3C目前是國軍航程最遠的飛機，往返南海不需加油，能在當地實施大區域長時間反潛巡邏，有助於未來有效延伸我對南海主權的掌握。