失聯幻象 海底發出黑盒子訊號

2017-11-14

空軍：標定範圍 海空聯合搜尋

〔記者呂伊萱／台北報導〕空軍飛官何子雨上尉駕駛幻象兩千戰機，於七日晚間失聯，搜救近一週仍未尋獲飛機與飛官下落。空軍政戰部主任張延廷中將昨受訪表示，軍方上週四、五就收到黑盒子（ＦＤＲ）訊號，且是在水下、從海底發出，但因地形影響，訊號時有時無；空軍目前已經標定訊號所在範圍，正配合機艦偵潛設備，進行海空聯合搜救。

對於民間機師在高空截獲疑似人員求救訊號，張延廷表示，都是參考資訊，專家正在判定訊號。

空軍司令部昨發布新聞稿指出，目前已初步掌握幻象黑盒子可能訊號，正同步進行海域標定與軍艦聲納分析搜索，及打撈輸運規劃作業；截至目前已派遣各型機計九十三架次，人員搜救仍持續執行中，「絕不放棄任何一絲搜救契機」。

張延廷受訪時說明，軍方上週四、五就收到黑盒子訊號，已經標定訊號所在範圍，正配合機艦偵潛設備，進行海空聯合搜救。張延廷說，標定範圍是動態的，因為最近東北季風強，洋流移動迅速，但軍方也掌握洋流曲線和動向，推測不會到台灣海域之外。

另有民航機師在臉書上表示，曾於十日和十二日截獲ＥＬＴ緊急定位發報器的一二一．五訊號。該名機師也轉述，自幻象失聯以來，有多名機師在過去幾天內，於台北飛往日本的空域收到訊號，都回報給航管單位。何子雨妻也在該臉書討論串中留言，表達心急如焚的心情，盼各界協助。

對此，張延廷說明，飛機黑盒子訊號和個人求生裝備訊號「完全不一樣」。民航機因國際共用頻道，來源多元，人員求救訊號可能來自漁船、貨輪或商船；但張也強調不能排除可能性，都是參考資訊，專家正在進行訊號的判定。