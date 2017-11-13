「主任當家」若不改 救國團活動中心將禁營業

2017-11-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團組織章程的「主任當家」規定違法多年，經內政部二度發文要求修改章程，救國團現已成立「專案小組會議」，研商是否要修改；對此，內政部強調，若未來再不廢除「主任當家」，將依法祭出警告，更會禁止救國團青年活動中心對外營業。

據了解，救國團將在十二月先召開理監事會議，明年二月召開會員大會，會中將討論章程議題，內政部將派人盯場督導，掌握開會是否合乎程序及結果。

內政部合作及人民團體司籌備處指出，救國團多次對外聲稱章程合法，但救國團組織章程第六條、第十八條，已與現行法律有所扞格，須有所修正；社會團體運作依法採「理事長制」，理事長為社團負責人，現在已解嚴三十年，救國團卻還在延續蔣經國「主任當家」傳統，由主任執行團務及對外代表本團。

合團司籌備處強調，救國團主任一職等同於秘書長，救國團召集人白秀雄相當於理事長，法律上主任是召集人聘來的員工，救國團實際上是主任掌權，「白秀雄連公文都看不到！」

合團司籌備處主任陳茂春表示，救國團明年二月會員大會召開結果，如仍未依法修正章程，屆時將依「人民團體法」祭出警告處分並限期改善。

陳茂春強調，救國團如不修章程，內政部也將針對其業務部分，邀集交通部、教育部等有關單位，研商進一步停止救國團青年活動中心業務，禁止對外收客營業。