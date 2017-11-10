獵雷艦案 王定宇︰有人讓慶富起死回生

2017-11-10

須有輸出許可才能投標 工程會卻放寬標準

〔記者彭琬馨、涂鉅旻、鄭鴻達／綜合報導〕民進黨立委王定宇昨指出，獵雷艦開始投標之初，國防部海軍司令部計畫處原堅持投標廠商須有輸出許可才可投標，卻有廠商遊說相關單位，盼能放寬標準、改為得標十個月後再出示輸出許可，行政院公共工程委員會最終決議放寬標準，等於「讓慶富起死回生」；王定宇痛批，若依照原先設定，一開始就要附上輸出許可證明，慶富根本不會得標。

立委質疑一銀內定聯貸慶富

立法院外委會獵雷艦調閱專案小組昨繼續比對相關資料。據了解，調閱小組文件顯示，二○一五年當時的行政院秘書長簡太郎介入協調慶富聯貸細節時，慶富根本還沒拿到輸出許可；會議文件內容也顯示，慶富曾申請變更受薪條件，以變換匯款帳戶，甚至在核貸前就取得短期放款，立委痛批是「遠在取得輸出許可前就在作業」，質疑一銀對外宣稱二○一五年十月才擔任主辦聯貸銀行是「公然說謊」。

據悉，調閱小組文件顯示，一銀雖對外宣稱二○一五年十月中旬才成為聯貸主辦銀行，但內部常董會議資料顯示，十月中旬一銀的內部會議就已經在討論參與聯貸的八家銀行分配貸款比例，遭立委質疑「一銀根本是內定要聯貸給慶富」。

軍方下週五前提出懲處名單

針對慶富承攬獵雷艦案衍生財務和履約問題，立法院外交及國防委員會昨日邀國防部長馮世寬就軍紀案件專案報告備詢，馮在答覆民進黨立委羅致政質詢時表示，預計下週五之前就會提出相關人員懲處報告。

立委批「抽籤」得標像擲筊

至於獵雷艦案評選時兩家廠商同分，最後「抽籤」決定由慶富得標，昨在立院引起無黨籍立委趙正宇、民進黨立委林俊憲批評「便宜行事、擲筊」，行政院公共工程委員會主委吳宏謀表示，重大採購案最終決標採用抽籤不合理，工程會未來會進行檢討。