出席APEC 宋與美次卿雙邊會談

2017-11-09

〔特派記者呂伊萱、記者彭琬馨／越南峴港—台北連線報導〕第廿五屆亞太經合會（ＡＰＥＣ）正於越南峴港召開中，我方代表團至少安排五場雙邊會談。據悉，我方領袖代表宋楚瑜昨已和美國國務院政務次卿向農與ＡＰＥＣ大使馬志修進行雙邊會談，就ＡＰＥＣ經貿議題與區域熱點北韓問題等，深入交換意見。宋楚瑜今早將與美國和澳洲代表共同進行早餐會，並將在會中宣布共同成立「婦女與經濟子基金」。

至少有五場雙邊會談

美方長期支持我國際參與相關國際組織，今次ＡＰＥＣ時程緊湊，我方在美國總統川普抵達之前，先行與美方官員進行雙邊會談；美方主官為向農與馬志修，亦有其他美國國務院官員陪同出席。

與會的民進黨立委蕭美琴轉述，會談約半小時，雙方除了關注ＡＰＥＣ經貿議題外，也就區域內的熱點「北韓核武威脅」進行深入的意見交換。

在抵達峴港的第二天，宋楚瑜舉行首場國際記者會，宣布今將與美國國務次卿向農和澳洲駐胡志明市總領事卡倫．蘭寧共同成立「婦女與經濟子基金」。

宋楚瑜表示，此基金由我方、美國與澳洲分別提出捐獻發起，將透過此管道推廣婦女經濟權益保障，提供誘因，讓婦女在就業上得到鼓勵與保護。除婦女經濟基金以外，中華台北也將針對數位經濟與防災預警等主題提出想法。

宋楚瑜說，此次參與峰會不會特別強調新南向，因ＡＰＥＣ不只有南向目標國，若過於強調單一方向，「不等於放棄其他機會？」他出發前和蔡總統多次會面，也當面向蔡總統說明想法，最後政府認同他的提議，將此次與會主軸調整為「注重包容性」，希望參與各方面合作，將心比心，也希望大家都有機會分享我方的發展經驗。

宋指出，中華台北這次特別想要傳達「包容而不排斥（inclusiveness）」的精神，不論是與經濟體互動或參與整合架構，中華台北認為包容與合作是最重要的，「不希望有任何一個經濟體被排除在外」。

提供東協5000名獎學金

宋楚瑜也將與東協各國領袖交流，宋表示，我方將針對東協國家提供五千個獎學金名額，加強人才培育，盼與東協國家分享職業教育機會，也共享中華台北在科技教育、石化、醫療、精緻農業等方面的經驗。

此外，民進黨立委羅致政昨在立法院外交及國防委員會質詢指出，蔡總統特別交代宋楚瑜要與中國領導人習近平「交換意見」，外交部目前有安排嗎？外交部長李大維答覆，「國家情形刻苦」，目前有幾個雙邊正在安排，到目前為止至少有五個國家，另有一些則是場邊會談。