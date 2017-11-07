法界這樣看╱陳志龍︰侮辱國旗 不該用刑法處罰

2017-11-07

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕不少法界人士支持廢除刑法侮辱國旗罪，但對於本案應否停止審判、聲請釋憲則有不同看法。台大法律系退休教授陳志龍指出，刑法在一九三○年代制定時，受法西斯主義和納粹德國影響，把國旗當成象徵符號來保護，其實國旗只是形式上的東西，不該用刑法處罰。

具有德國法學博士學位的陳志龍表示，侮辱國旗被刑法列為觸犯國家法益的罪名，這樣的立法其實大有問題，二次大戰後各國立法趨勢都把類似罪名拿掉；他強調，刑法應該只處罰個人法益，類似本案侮辱國旗等損害國家法益的罪名其實都是假的，侮辱國旗不致造成實質損害，應只有民事賠償問題。

高院可透過判決處理 不須聲請釋憲

陳志龍認為，從言論自由角度來說，如果侮辱國旗是基於自己政治信仰，違抗政府法令，去做符合自己良心的事，刑法上稱為「確信犯」，類似以前耶和華見證人信徒不服兵役，或錫安山教會在戒嚴時期與政府的衝突，這些行為都可以正當化，應該要排除刑法的適用，因此高院可以自行透過判決處理，不須要停止審判、聲請釋憲。

政治大學法律系教授廖元豪分析指出，割損國旗行為絕對不能與言論自由劃上等號，但侮辱國旗罪主要處罰對象應是意圖毀損的嫌犯，一定與本案被告意圖不同，因此他支持合議庭作法，交由大法官解釋憲法。

廖元豪︰毀壞國旗 改用毀損罪論處

留美法律博士廖元豪舉例，每國聯邦最高法院曾依據美國憲法保障「言論自由」意旨，判德州州法限制人民不得毀損國旗「違憲」，因而希望國內大法官據此為民眾釋疑。

廖元豪認為，廢除侮辱國旗罪或許是可行作法，未來遇到民眾毀壞國旗，在「不考慮意識形態前提下」，或許可用毀損罪論處，要求被告為個人行為負起責任。