立院查獵雷艦案 軍方將送1419件資料

2017-11-02

〔記者彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會「獵雷艦調閱專案小組」昨首度召開會議，推舉民進黨立委羅致政擔任召集人。羅致政受訪表示，國防部今將提供調閱文件清冊，調閱時間預計從十一月六日至十二月一日，國防部預計提供此案的資料共一四一九件，陳列立法院會議室一個月。

外委會調閱專案小組啟動

外交及國防委員會成立的「獵雷艦調閱專案小組」昨邀國防部長馮世寬、財政部次長蘇建榮、一銀總經理鄭美玲等相關單位代表列席。馮世寬在會前受訪表示，國防部仍盼能順利、如期獲得獵雷艦。

國民黨立委呂玉玲轉述，馮世寬會中說，國防部也是「受害者」，會盡力協助調閱小組釐清權責，以還國防部清白。因檢調也著手調查，調閱小組資料可能會拿不到，馮世寬在會中承諾，若立法院需要，將請示檢調提供副本。

將查評委如何遴選、評分

據透露，立委已鎖定數項疑點，盼釐清案件始末。首先，將針對國軍公開招標「康平專案第二階段」，台船和慶富共同角逐標案，評選委員會如何遴選、委員出缺遞補方式、評分方式，其次，將了解聯貸銀行放款給慶富的始末。

會中也通過調閱專案小組文件查閱要點，資料僅限調閱小組成員本人查閱，且每回查閱後，查閱人均須在查閱文件登記簿親自簽名，對機密文件也不得有抄錄、影印、攝影、誦讀、錄音或其他複製行為，規定相當嚴格。另因文件多涉及機密，參與成員均須簽署保密切結書，保證對調閱機密文件負保密責任，若洩密將依法受罰。

與會人士表示，未來國防部、財政部與一銀等單位，都要配合調閱小組需求提供資料，國防部將派員廿四小時守衛立法院放置獵雷艦資料的處所，除了外交及國防委員會、財政委員會調閱小組成員，其他立委、閒雜人士皆不得進入。

羅致政表示，國防部、財政部、金管會等單位今將提供資料清冊給調閱小組成員，預計自下週一開始陳列資料。若小組成員希望能調閱不在文件上的資料，也可透過小組協調，因文件具體內容需等開始調閱後才能檢閱，調閱小組預計在十三日召開第二次會議。

財委會已成立「獵雷艦採購聯貸案真相調閱專案小組」，但尚未開會；羅致政說，將與財委會調閱小組協調，建立聯繫管道，避免雙邊文件疏漏造成困擾。