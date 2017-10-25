美「全球入境計畫」納台 可快速通關

2017-10-25

全球第七個加入國家

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台灣推行免簽證計畫將滿五週年，美國在台協會（ＡＩＴ）昨表示，將於明天宣布台灣正式加入美國「全球入境計畫（Global Entry）」。台灣也將成為全球第七個加入這項計畫的國家。

台灣旅客未來只要事先申請登記，完成安全查核並通過面試後，將來入境美國時就可預先辦理通關，省下排隊時間，透過專用通道入境美國。

ＡＩＴ：令人振奮好消息

ＡＩＴ先前在官方臉書上預告指出，今年十一月一日是台灣加入美國免簽證計畫（Visa Waiver Program）滿五年的日子，而美國和台灣的關係越發緊密，自二○一二年以來，台灣赴美旅遊人次成長超過五十％，有台灣這樣值得信賴的夥伴，「美國感到十分自豪」；ＡＩＴ將在十一月一日前，與大家分享「令人振奮的好消息」。

ＡＩＴ昨發布公告指出，將在明天於桃園機場與內政部移民署一同舉辦儀式，正式宣布台灣護照持有人納入美國「全球入境計畫」以及美國護照持有人納入台灣自動查驗通關系統。

台灣與美國於二○一六年四月簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」（ＧＯＥＳ），使台灣繼英國、德國、荷蘭、巴拿馬、南韓及墨西哥之後，成為全球第七個、亞洲第二個加入美國「全球入境計畫」的國家。