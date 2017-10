2017-10-22

◎王美琇

中共十九大登場,習近平雖然沒有提及「武力統一台灣」,不代表中共不會以此繼續恐嚇台灣。月初美智庫「二○四九」研究員易思安的新書揭露中國擬定二○二○攻台計畫,輿論再度譁然。

坦白說,我們實在受夠了。如果不把問題談個清楚,台灣人民就會繼續飽受這種精神虐待,進而自我扼殺集體意志。

憶22年前辜寬敏華府訪談

先談個故事。一九九五年外子辜寬敏曾訪問美國白宮國家安全會,與時任AIT主席卜睿哲等人會談,當時就談到中國武力犯台議題。美方強調台灣一定要維持現狀,中國才不會武力犯台。辜寬敏堅定地說:「中國絕不會武力攻台!」後來卜睿哲先生直接問辜先生:「如果中國真的武力犯台,你認為台灣會怎樣?」辜先生毫不猶豫回答:「I welcome !」他進一步解釋:「如果中國武力犯台,一週之內我們內部的國論(要統或獨)將會馬上統合。民心團結一致對外,是台灣最重要的國防。」辜也談了中國不會武力犯台的觀點。最後他反問卜睿哲:「In case it happen,what USA will do?」(若中國武力犯台,美國會怎麼做?)當時卜睿哲斬釘截鐵地回答:「我們馬上封鎖台灣海峽!」

隔年一九九六年台灣舉行總統大選,中國以飛彈試射基隆和高雄外海,美國隨即出動兩艘航空母艦進駐台海附近,遏阻了一場可能的危機。

美國如何看待中國的挑戰

回到目前的狀態。中國為了突破第一島鏈以及維護沿海資源運送的主控性,向西太平洋擴張已成為必然的戰略選擇。然而,中國要擴張成為海洋新興霸權,就會面臨到與美國在太平洋的戰略衝撞。這是崛起霸權與既有霸權之間必然的潛在衝突。重點是,美國如何看待中國的挑戰和對亞太地區的安全威脅?

對中國而言,第一島鏈的突破口就是台灣;拿下台灣是中國成為海洋強權的重要一步。因此很多人在問:中國會不會武力犯台?武力犯台做得到嗎?我個人認為,中國絕對做不到。原因如下:

第一,當然是美國的態度。台灣若被中國拿下,將對美國的亞太戰略造成劇烈衝擊。許多政治觀察家認為,若美國被認定拋棄台灣,而中國以武力統一台灣,其他亞太國家將對美國的安全承諾喪失信心,美國在亞太地區的據點最終會逐一失去,日本和南韓的美軍也將被迫撤離,接下來的噩夢就是——美國勢力將被中國逐出太平洋。請問美國可以忍受嗎?中國若占領台灣,日本將淪為二等國家,處處得看中國臉色,日本可以忍受嗎?北韓可能藉機攻擊南韓,朝鮮戰爭將再度爆發,南韓可以忍受嗎?更遑論東南亞國家岌岌可危的國家安全,他們不會擔心嗎?

被孤立的不是台灣是中國

所以,如果中國攻擊台灣,將直接促使太平洋國家與美國形成軍事作戰同盟,力抗中國勢力進入太平洋。屆時被孤立的恐怕不是台灣,而是中國。目前已在進行的美國與太平洋國家的多邊軍事聯合作戰演習,以及日本安倍首相積極展開的美日印、美日澳和日澳印三角民主同盟合作,已嗅出預防戰略的鋪陳。

第二,中國如果武力攻台,幾十個飛彈轟炸台灣,台灣不會沉下去。台灣還是會挺立在那裡。我們的軍隊和人民一定會展開強力反擊和護國行動。

蔣介石軍隊一九四七年來台屠殺台灣人時,台灣人民幾乎手無寸鐵、無力反抗;現在台灣的軍隊都是台灣人,而且台灣人民的台灣意識和國家意識日益高漲,若中國武力攻台,勢必面臨我們的國軍和人民最頑強的抵抗,讓中國付出最慘痛的代價。

第三,中國對台發動飛彈攻擊後要不要登陸?如何登陸?台灣的西部沿海都是淺灘,軍艦根本無法靠岸;東部則是斷崖絕壁。台灣島本身就是一個易守難攻的天然碉堡。況且,中國要發動登陸戰必定會大軍集結、移動,美、日衛星的即時監測一定會事前偵測到,他們能夠順利移動而不會遭到來自美、日和台灣精準的飛彈攻擊與摧毀嗎?

第四,目前中國的生命線在東部和東南沿海,沿海地區的和平才能繼續維繫中國的經濟發展。一旦台海發生戰事,中國經濟將面臨重挫,經濟一旦崩盤,中共政權必將垮台。而且中國武力攻台,剛剛好給美國和日本一個「好藉口」,發動攻擊或封鎖中國沿海城市、港灣和海域,讓中國經濟面臨停擺,甚至倒退三十年,一舉殲滅中國的軍事力量以及其在太平洋和世界進行霸權擴張的野心,徹底解決美日的心腹大患。

因此我認為,中國發動武力攻台絕對是下下策,他們的領導階層不會愚蠢至此。

強化國民意識和國家意識

如果能夠武力犯台,他們早就做了,不會拖了幾十年還在叫囂恐嚇。

雖然如此,我們還是不能掉以輕心。所謂「勿恃敵之不來,恃吾有以待之。」只要台灣內部不自我崩潰,繼續強化我們的國防和心防、強化國民意識和國家意識,我深信,中國想要拿下台灣,絕對做不到。台灣人一定會展現最堅強的意志和決心,為守護我們的國家和民主自由奮戰到底!

再強調一點,中國一旦發動攻台而沒有成功,中共政權一定會面臨崩潰危機,內部分裂、權力批鬥,政權土崩瓦解,屆時,中國夢不但泡沫破滅,台灣勢將成為習近平最可怕的噩夢!(作者為專欄作家)