賴揆：兩岸對「九二共識」沒共識

2017-10-21

中國的認知是一個中國

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平在十九大會議對台談話，強調「和平統一、一國兩制」以及「一個中國」」、「九二共識」，行政院長賴清德昨表示，兩岸對「九二共識」都沒共識，中國的認知是一個中國。賴強調，台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國；在兩岸政策上，遵循蔡英文總統善意不變、承諾不變，不在壓力下屈服的最高指導原則。

習近平會中重申「六個任何」，強調中國領土不容分裂；賴揆昨也回以「六個決心不變」，捍衛台灣主權的決心不變、維護自由民主人權生活的決心不變、發展經濟及壯大台灣的決心不變、透過交流求同存異、深化兩岸和平發展的決心不變、維護國人對未來權益選擇權的決心不變、捍衛區域和平安全的決心不變。

國民黨立委孔文吉質詢認為，蔡英文與賴清德應承認九二共識的歷史事實，才能突破兩岸僵局。賴揆表示，台灣社會對九二共識看法不同，有人認為該接受九二共識，有人認為沒有九二共識；即便認同九二共識的人，也與中國主張的九二共識不一樣。

賴揆強調，這是「一個九二共識、兩個表述」；中國的認知是一個中國，國民黨主席吳敦義認為是一中各表，一個九二共識有兩個不同論述，我們必須注意面對這樣的問題。

孔文吉認為，這是不一定要說出來的兩岸默契。賴揆反駁，都要誠實面對，因為這關係到國家走向，人民都在關注。

陸委會主委張小月也指出，習近平對於兩岸問題談話是兩手策略，有軟有硬，邊打邊拉。她說，台灣的立場是堅持自由民主，也展現誠信及善意，捍衛兩岸和平穩定，兩岸一定要有前瞻性思維，才能共同找到新模式。