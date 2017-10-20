構陷兵變 孫立人被兩蔣軟禁30餘年

2017-10-20

〔記者曾韋禎／台北報導〕孫立人案發生於五○年代，當時陸軍總司令孫立人上將因受到美軍信任，不見容於兩蔣。蔣介石在與美簽署「中美共同防禦條約」後，已無後顧之憂，透過蔣經國指揮的情報系統誣陷孫立人，將其軟禁三十餘年。

孫立人生於一九○○年，十四歲考取清華學校留美預科；一九二三年赴美就讀普渡大學，後轉入維吉尼亞軍校。一九二八年返回中國後，進入國軍服役。孫立人在中日戰爭期間，領導遠征軍前往緬甸參戰，成功解救七千名英軍，並與美軍合擊收復緬北，因此被譽為東方隆美爾。

蔣介石一九五○年在台灣復職總統後，重新整編國軍，仿效美軍推行將官輪調制，以每兩年一換，替換掉閻錫山、白崇禧、胡宗南、何應欽等軍頭，並在國防部內設置政戰總部，由蔣經國擔任主任，實施以黨領政。美軍顧問團不滿這種蘇聯式作風，時任陸軍總司令且親美的孫立人也與蔣經國屢有衝突。

直到一九五四年簽訂「中美共同防禦條約」，蔣介石無須透過孫立人連繫對美關係；由蔣經國指揮的軍統局開始鎖定孫部屬郭廷亮少校預謀發動兵變進行調查。郭廷亮在一九五五年不堪刑求，自誣為匪諜，孫立人隨遭蔣介石軟禁並自行請辭參軍長。蔣在孫請辭後，正式予以拘捕，並由副總統陳誠組成九人委員會調查。

美軍對此強烈反彈。孫立人因此獲判無期徒刑，在台中寓所遭到長期軟禁；郭廷亮則由死刑改判無期徒刑，送往綠島監禁。在蔣經國一九八八年過世後，李登輝總統下令解除對孫的軟禁。孫則於一九九○年病逝於台中。

孫立人案經監察院重新調查後，於二ＯＯ一年認定孫、郭兩人均遭誣陷。