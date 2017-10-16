遏止黑幫包裝成政黨 施暴民主 綠營︰修組織犯罪條例 加重刑罰

2017-10-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立院內政委員會政策小組上週五召開會議，內政委員會召委、民進黨立委賴瑞隆表示，中華統一促進黨等組織暴力問題，用「組織犯罪防制條例」修法重罰，比用「政黨法」規範更快、更有效率，而「政黨法」通過後，對政黨財務、金流及政治獻金，會有明確規範。

統促黨打著促統旗號，接連以暴力方式攻擊學生及民眾，嚴重危害民主社會運作。立法院民進黨團將在本會期修正「組織犯罪防制條例」遏止組織犯罪，並力拚「政黨法草案」三讀通過。

比用政黨法規範更有效

民進黨立院內政委員會政策小組上週五召開會議，針對尚待朝野協商的「政黨法草案」進行內部討論。為避免新法違反「憲法」保障人民結社權，對於統促黨的暴力犯罪行為，將以修正「組織犯罪防制條例」來嚴懲。

在「政黨法」部分，與會的民進黨立委認為該法以處理政黨公平競爭為主，涉及黑幫組織的暴力犯罪行為，不必然要納入政黨法規範。

有鑑於現行「組織犯罪防制條例」的「組織犯罪」定義，須符合「持續性」及「牟利性」兩要件，對配合統戰宣傳的政黨而言，雖組織有持續性的暴力行為，但難以證明有「牟利性」，民進黨立委林俊憲等人已提出修正草案，將「牟利性」字眼刪除，以便對付統促黨。