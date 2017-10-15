尉官服役年限延長 立院本週審查

2017-10-15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動軍人年金改革，配套措施將一併修正。為解決國軍初階軍官編現比過低、尉級軍官受限於服役年限等問題，朝野立委已提出「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，預計本週四展開審查。民進黨立委羅致政主張，中少尉、上尉服役年限應自十年、十五年延長至十二年、十七年；民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲則認為，中少尉、上尉服役年限應提升至十五年、二十年。

替國軍留人 立委紛提修法版本

對於立法院外交及國防委員會將討論「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，國防部官員表示尊重。據悉，國防部對立委的修法方向基本認同。

根據國軍現行規定，軍官服役滿二十年者，才獲得領取終身俸的資格。目前中少尉最大服役年限為十年，上尉為十五年，若年限一到未能晉升，就必須強迫退伍，也無法領取終身俸，等於至少得晉升到少校以上才有機會。

國軍基層軍官編現過低，中少尉編現至今仍不到六成。因此，國防部擴大大學儲備軍官訓練團（ＲＯＴＣ）梯次，並端出各項加給增添誘因，近期亦推動「士官轉軍官」試行政策。朝野立委則另推動修法，延長軍官服役年限，設法替國軍「留人」。

立委羅致政指出，提出修法的目的在於延長尉官服役年限，維持國軍整體戰力完整，並配合年金改革，適度延緩屆齡退伍的年金負擔，因此延長尉級軍官兩年服役年限。

立委王定宇、呂玉玲提出的版本，則主張將中少尉、上尉服役年限提升至十五年、二十年；另從少校至上校，服役年限也自現行的二十、二十四、二十八年，提升至二十二、二十六、三十年。

羅致政的修法版本亦主張，軍醫、軍法、主財（主計與財務）、特種電偵、航管、行政、軍訓教官及其他具專業技術或職能人員，可在服役年限屆滿之際，申請繼續服役。