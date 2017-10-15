防駭！資安服務團明年起進駐中央部會

2017-10-15

進駐近20個Ａ級機關

〔記者李欣芳／台北報導〕政府機關電腦系統遭駭客入侵竊取民眾個資，以及金融業系統遭植入病毒被盜領鉅款的事件頻傳，行政院決定強化中央政府各機關的資安，年底前由政院資通安全處協調技服中心成立「資安服務團」，明年起進駐資安防護等級最高的近廿個「Ａ級」中央部會，每個部會巡迴進駐長達二個月，全面改善各部會的資安問題。

蔡政府視資安為國安，一方面推動資通安全管制化作業，行政院已送請立法院審議「資通安全管理法草案」，另方面培育專責資安人才，目前規劃初期將增補資安人才卅三人，並盼四年內在中央各機關達到增補五百人的目標。

政院資安團年底成軍

根據規劃，為使重要的中央部會機關確實做好資安防護，行政院將由技服中心成立兩個「資安服務團」，一團各十人，待「資通安全管理法草案」年底前在立法院完成三讀立法後，明年一月一日起進駐Ａ級中央部會，協助各部會務必建立完整的資安防護及緊急通報的標準作業程序。

資通安全處處長簡宏偉說，所謂Ａ級機關，指的是資安防護等級最高的中央部會，例如內政部、外交部等，Ｂ級機關指的是中央部會的三級機關及地方政府。

由於有些機關除部本部，還有所屬機關，擁有不少電腦，行政院將要求所屬機關一樣要建立資安標準作業程序，把防護機制建立起來，因此進駐時間會較久。

未來擬擴及Ｂ級機關

行政院將視巡迴Ａ級機關駐點成效，再考慮到包括地方政府在內的Ｂ級機關駐點，時間則是一個月。

資安人才缺口方面，目前規劃明年起除了「資安服務團」廿人之外，將優先補足八大關鍵基礎設施的主管機關例如經濟部、交通部、衛福部、科技部、通傳會與相關部會十三人，總共卅三人，另外也會協助地方政府建置所需資安人才。