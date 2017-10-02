杜特蒂再批竹聯幫：勾結恐怖組織

2017-10-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上任以來嚴厲打擊毒品，繼指控台灣竹聯幫是菲國毒品的主要來源後，又咬定竹聯幫與菲國南部的恐怖組織「阿布薩雅夫」（Abu Sayyaf）勾結，利用該組織做為其跨國走私毒品的「代理商」之一。

杜特蒂九月二十六日點名台灣竹聯幫和香港三合會為菲國毒品上游，指兩組織先在海上製造冰毒等毒品，投丟至菲國北部海域後，再經由菲國轉賣至美國，菲國儼然淪為竹聯幫毒品貿易的「附庸國」。接著，杜特蒂九月二十八日在東薩馬省巴朗吉加（Balangiga）一場演說，以及隔日在國營電視台「人民電視」（PTV）的專訪中，再咬定竹聯幫與菲南民答那峨島的伊斯蘭激進組織阿布薩雅夫沆瀣一氣。

杜特蒂表示，竹聯幫已控制菲國的毒品市場，在菲國透過許多「代理商」整合毒品生產和貿易，其中之一即為擁有武器、且持續進行反政府行動的阿布薩雅夫。在竹聯幫的協助下，阿布薩雅夫得以製造毒品並在當地販賣，且允許戰士在發動攻擊前使用毒品，使其在行動時膽子更大、更加凶狠。

杜特蒂強調，正是菲國恐怖組織與這些「華人幫派」聯手，導致菲國人民的生活陷入悲慘。菲國總統府馬拉坎南宮則堅稱，杜特蒂是根據「可信的國際消息來源」做出上述指控。

斬人頭綁遊客 阿布薩雅夫惡名昭彰

伊斯蘭基本教義派組織阿布薩雅夫成立於一九九一年，勢力範圍涵蓋菲國南部民答那峨島、巴拉望省、蘇祿群島等地，目前的首領為哈比倫（Isnilon Hapilon）。他們以建立穆斯林國家為理想，多年來持續與菲國軍方爆發大小規模衝突，且經常使用激進、殘酷的攻擊手段，包括斬首敵人、綁架外國遊客勒索高額贖金等，一直被視為東南亞最惡名昭彰的恐怖組織。