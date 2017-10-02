星期專訪》警政署長陳家欽︰黑幫隱身政黨 除暴專案掃蕩

2017-10-02

記者黃敦硯、林慶川／專訪

九月廿四日在台灣大學田徑場舉辦的「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」活動，發生中華統一促進黨成員在校園外持甩棍痛毆學生的濺血衝突事件，引起社會各界對幫派份子以政黨名義做為掩護，從事暴力行為的重視，新上任的警政署長陳家欽表示，警方除調查整起暴力事件外，警政署特別針對黑幫隱身政黨卻經常從事暴力的囂張行徑，成立「除暴專案」，指揮統合全國各警察機關強力掃蕩，陳家欽強調，「掃黑無期限，直至一網打盡為止」。

至於日前縣市警察局長人事調整案，台北市長柯文哲抱怨未受尊重，陳家欽表示，未來在協調縣市警察局長人選時，他會與縣市首長充分溝通，而他會提一位局長人選給縣市長參考，但保證這位會是最佳且最適合的人選。

問：台大學生在校園外遭統促黨成員暴力毆傷案，警方辦案進度如何？

答：當天涉案遭控傷害的大概有十人，其中九人已到案，一人在傳辦中，而有五人被移送地檢署複訊後，被檢察官用高額交保金交保，目前警方還在檢視相關影帶與證據，若有其他涉案者，一個也不放過。

不過，有一名學生雖有被毆，但也遭對方指控、提告有出言辱罵、傷害的行為，警方也有受理報案，我們都會依客觀事實證據偵辦。

掃黑無期限 直到一網打盡

問：「白狼」張安樂的兒子張瑋，當天也被指控率眾打人，其實際涉案情況如何？

答：張瑋聲稱去現場是「要救人」，更說是揮空拳威嚇，否認打人，但受傷學生指證是被張瑋打傷，也對張提出殺人未遂、重傷害告訴，大安分局經檢視學生驗傷報告，將張移送北檢偵辦，檢方諭令廿五萬元重金交保，並限制出境，檢警會追查張的行為有無構成殺人未遂罪嫌。

問：從去年政黨輪替後，黑幫介入政治活動有日益嚴重的趨勢，社會各界期待警察有強勢作為，壓制黑幫囂張氣焰，警方有何具體做法？

答：警方尊重民眾言論自由、保障人民集會權利，但不允許幫派隱身或結合政黨，屢屢積極動員幫眾假借參與公共議題的陳抗活動，藉機滋擾合法集會與公聽會，甚至使用暴力。

事實上，對於有黑幫背景份子，透過政黨利用參與政治性陳抗活動時，做出暴力行為，社會觀感很差，更厭惡這種惡行，所以我的態度很堅決，一定會掃蕩到底。

從去年十一月「日本核災區食品公聽會」、年金改革分區座談，今年初香港民運人士黃之鋒等人來台險遭毆等案，警方分析涉案嫌犯，發現確有特定幫派成員假借統促黨名義從事暴力行為。

刨根斷源 全面鎖定竹聯幫

針對本案，在高檢署指揮下，結合調查局、刑事局、雙北市警局、基隆與桃園警局，發揮最大偵辦能量，並鎖定竹聯幫所屬堂、隊重要幹部及成員加強蒐報不法活動，列為重點打擊對象，尤其針對其金流進行全面清查，以「刨根斷源」，本案檢警朝組織犯罪方向偵辦，正全力蒐證。

更重要的是，警政署成立「除暴專案」，統合全國各警察機關強力掃蕩，而且這個專案沒有截止日期、沒有時間限制，也就是說，「掃黑無期限，直至一網打盡為止」。

問：從之前多起類似案例來看，縱使警方迅速逮人、傳喚到案，但嫌犯卻常獲交保，您認為這是司法體系的輕縱，抑或是法律規定不嚴謹的結果？

答：針對反覆於政治陳抗現場從事暴力行為的黑幫份子，警察本來就會嚴正執法，適時逮捕現行犯，建請檢察官向法官聲押。我認為，檢警打擊犯罪站在一體，北檢與警方都盡力了。至於法律規定是否有不周延或需修法之處，是可以討論的。

問：九二四當天，警方遭質疑反應太慢，報案間隔四十分鐘，才見警力趕抵，更有派出所所長遭撤換，您怎麼看台北市警方處理情形？

答：我要先肯定台北市警局在案發當晚立即查出涉案胡姓男子身分，並通知到案，這種高效率、積極偵辦態度，值得嘉許。

在當天音樂會舉辦前，我們得到情資，現場可能會有狀況，曾與學校聯繫，但校方表示基於校園自治，不願讓警察進入校園。

後來校園內發生爭執，一一○陸續有報案電話，但多是短暫的噪音，或是指稱發生在校內，一直到下午五點多的報案電話才說有打架衝突，受理報案的同仁誤以為是發生在校內，基於尊重校方，都轉給駐衛警查證，因而延誤黃金處理時間，台北市警局認為員警在受理報案上，有小瑕疵與疏失，我尊重他們的處置方式。

我也期待未來各警察機關就這個案做為殷鑑，情資要機敏研判、調派迅速應變，並防範事故於未然。

問：您認為校園自治與警察進入校園維護治安，要如何取得平衡點？

答：校園安全問題，如要警察協助，應該要給警察合理的執法空間。我們絕對尊重校園自治，但以這次個案來說，校方與警察之間的聯繫要更密切，否則出了突發狀況，警察會錯失處理時效，對社會、當事人、學校，都會造成傷害，學校應該要與我們保持更好的溝通與合作。

警局長人選 保證都最適合

問：在前一波的高階警官人事調整案中，台北市長柯文哲抱怨未受尊重，您未來會採何種模式調整警察局長人事？

答：根據警察人員人事條例等相關規定，直轄市與縣市警局長的遴任，是中央的權限，警察局長由中央遴選，較能以全國一致性的觀點與標準羅致人才，每一位挑選出來的警察局長都是一時之選，所以我會向縣市長充分溝通說明。

近來的遴選模式都是提一個名單，而符合擔任警察局長資格的高階警官，其從警資歷都很完整，對警政業務非常嫻熟，我保證提出去的人選絕對是最佳且最適合的人選。

問：打擊詐騙、掃蕩毒品是新政府宣示的治安重點工作，您未來將採取什麼有效具體策略，以符合政府及全民的期待？

答：在打詐部分，查獲跨境詐騙集團是首要工作，警方利用警政資料庫，分析研判、組專案小組，並配合駐外聯絡官與當地司法機關合作查緝，也會協調派駐短期的「任務型警察聯絡官」，建立合作窗口。

至於在緝毒方面，已規劃「全面查緝毒品犯罪」、「防制毒品入侵校園」、「重點打擊新興毒品」、「防止毒品滲透偏鄉」等四項重點主軸，其中，防制毒品入侵校園為重點中的重點。我來自基層，很多父母親都擔心孩子會染毒，警方不但要防制吸毒少年再犯，更會加強查緝校園毒品的藥頭，絕對要將毒品趕出校園。

問：你未來將如何提升警察士氣、促進警察團結？

答：絕大多數的第一線基層同仁，都是非常認真負責且具工作熱忱的。而且對於同仁為了陳抗活動，無論颳風下雨，都必須站在第一線維安的辛苦，我都感同身受，更感謝所有同仁的付出。

我特別期許各階層領導幹部，必須要勇於任事、承擔，多關懷、傾聽同仁心聲，確實解決問題，令其無後顧之憂。

當然，我自己也會力行走動管理，勤跑基層，全力慰勉鼓舞警察工作士氣。