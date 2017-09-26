賴揆今首備詢 兩岸 憲改列必考題

2017-09-26

〔記者陳鈺馥、曾韋禎、羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德今日首度至立法院進行施政方針報告及備詢，立法院國民黨團昨表示，會讓閣揆上台報告，將針對兩岸及修憲內容強力質詢，要不要成立「台灣共和國」，都要交代清楚。據了解，由於部分國民黨立委認為立法院長蘇嘉全行政不中立，以「一事不再議」通過前瞻預算案，將在總質詢前進行「象徵性杯葛」，表達主張及訴求。

國民黨團將「象徵性杯葛」

民進黨團總召柯建銘呼籲國民黨團讓賴揆順利報告、備詢，表示民進黨團已經讓一天了，若再用雕蟲小技攔阻賴揆，都是在自我傷害。

對於賴揆首次的立院總質詢，行政院發言人徐國勇表示，賴揆平常心因應，一例一休、稅改、憲改等重大議題應是立委「必考題」；而賴揆原本排定昨天要到花蓮縣視察交通建設，為表示尊重立院，決定取消行程，留在台北細讀資料。

賴取消行程 留台北讀資料

國民黨團書記長林為洲表示，基本上會讓賴上台，但實際情況今天才會決定。他身為國民黨第一位質詢的立委，已備妥資料要檢驗賴清德的兩岸、台獨立場，既然蔡總統已宣布啟動憲改，賴曾主張「親中愛台」，修憲內容是否涉及領土、主權變更？要不要成立台灣共和國？支持內閣制或總統制？而賴以前支持特赦前總統陳水扁，當上院長後贊不贊成特赦？都要講清楚，向全民交代。

親民黨團幹事長陳怡潔指出，修憲議題、台大中國新歌聲暴力事件、民生議題、一例一休，都是黨團關切重點，也會提及賴「親中愛台」是否會成為兩岸新主張或要如何實踐。

時代力量黨團副書記長黃國昌則說，對於賴是否重啟調查兆豐案，永豐案相關違法失職責任的追究，以及勞工低薪的問題，都是時代力量關切議題。

民進黨團書記長何欣純表示，黨籍立委會為新閣揆打氣，因在野黨不會給賴太多講話空間，今天質詢會讓他多闡述如何拚經濟及施政，也呼籲國民黨在本會期要理性監督，蘇嘉全的事上週朝野協商都已講好，程序也已完備，若再杯葛已無正當性。

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