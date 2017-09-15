柯建銘︰新會期挑戰多 黨團與賴共同承擔

2017-09-15

〔記者楊淳卉、曾韋禎、彭琬馨、李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨與民進黨立委進行便當會，民進黨團總召柯建銘說明立院本會期的情況，強調新會期須面對多項預算案、人事同意權案、重大法案與施政總質詢，賴清德將接受嚴苛挑戰，民進黨團要與賴揆共同承擔，也會當堅強後盾。

柯建銘表示，新會期立法院要處理事項，包括一○六年的國營事業預算案、一○七年中央政府總預算案、中選會人事同意權案依法要在十月底前完成、監委人事同意權案等。

在重大法案部分，柯建銘說，在院會的待審法案包括促進轉型正義條例草案、公民投票法部分條文修正草案，另在委員會還必須審查軍人年金改革、組織改革、礦業法部分條文修正草案、一例一休相關修法等；行政院的優先法案，預計十八日行政立法協調會報再處理。

柯建銘說，九月廿二日開議後到十二月底，一共有廿八次院會，「總質詢至少就要花十次」，且總預算報告也可能受到國民黨杯葛而拖延。

柯建銘說，本會期院會有許多重要的待審法案，他已對黨團成員提出呼籲，「內部時間控管很重要」，希望黨籍立委總質詢時間能減半，「問話問重點就好」，預計將可多三至四次院會處理其他議事。此外，委員會提案也不該「自己人在那邊玩」，應讓預算早點出委員會，才能早日進行協商。他也呼籲黨內立委，別為了外部評鑑力量而做無謂的提案。

與黨籍立委便當會 賴︰別再提「老藍男」

昨在便當會上，民進黨立委管碧玲轉述，有立委詢問內閣改組幅度不大，外界會認為還是老藍男，但賴揆表示，他用人唯才，也會加強考核，「再講老藍男的格局不大，盼未來不要再提了」。

針對賴揆拍板明年軍公教加薪三％，立委也提醒，政院對此事的論述要與年金改革脫鉤，「不能被外界連結加薪是為了討好軍公教」。