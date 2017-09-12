聯大開議 外交部訴求：勿歧視台灣

2017-09-12

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十二屆聯合國大會今開議，外交部昨天公布我國推動參與聯合國體系做法。外交部次長章文樑表示，政府洽請友邦為我發言與致函聯合國新任秘書長表達訴求；而今年我國訴求較以往「更明確有力」，包括要求聯合國改善台灣人民遭排除情形、停止針對我國人進入聯合國的歧視性做法：「應立即廢止要求我國人出示台胞證」，並呼籲聯合國應該接納台灣參與為實現「永續發展目標」（SDGs）的相關活動。

今年採「多元管道、擴大聲量做法」

聯合國大會於紐約時間今日開議，並於十九日至廿五日進行聯大總辯論。章文樑表示，政府自一九九三年開始推動入聯，每年方式不同，今年決定採取「多元管道、擴大聲量的做法」，盼強烈反映台灣兩千三百萬人民的訴求及心聲；其中，政府洽請友邦在總辯論為台灣發聲，並請友邦駐聯合國常任代表聯名為我致函聯合國新任秘書長古特雷斯，以使新任秘書長充分瞭解我推案訴求，盼新任秘書長「公允處理」台灣參與聯合國體系問題。

三大訴求 「不應將任何人排除在外」

章文樑強調，我國今年提出的三大訴求較以往「更明確有力」，一為聯合國應「採取行動」，改善台灣人民遭排除於聯合國體系外的情形，尤其是處理跨國性議題的聯合國專門機構，應設法以「適當方式」接納台灣參與。

二為聯合國針對我國人的「歧視性做法」，我國人進入聯合國場域參訪或出席會議時常被迫離場，近兩年更遭要求出示台胞證。章文樑說，各方應要求聯合國秘書處恪守中立，「不為特定會員政治目的服務」，應接受我國人持我國政府證件，並應「立即廢止要求我國人出示台胞證」的無理做法。

三為積極面訴求，台灣長期透過國際合作及發展計畫，參與及落實聯合國「千禧年發展目標」（MDGs）及SDGs，章文樑強調，聯合國應設法接納台灣參與相關會議、機制及活動，「不應將任何人排除在外」。

環保署長李應元將在聯大期間，赴紐約出席國際研討會，發布我國首部有關落實SDGs的「國家自願檢視報告」，展現台灣致力永續發展的成果，外交部長李大維則撰寫專文，投書國際各大媒體；立院已籌組跨黨派視導團，將前往為台灣發聲。