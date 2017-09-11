賴揆今拜會立院 國民黨：以禮相待

2017-09-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為營造朝野和諧氣氛，新任行政院長賴清德今日上午拜會立法院正副院長及朝野各黨團，國民黨團書記長林為洲昨受訪表示，黨團將以禮相待，不會拒賴清德於千里之外，黨團幹部也會出席接待，對施政方向提出建言。

林為洲指出，賴清德剛上任，沒出什麼差錯，黨團不會去刻意杯葛，對他的態度就是「自然就好」，後續將進一步了解其施政作為，也會當面向他建議，勞動部針對「一例一休」修法必須自提版本，不能沒有院版草案，把責任都推給民進黨立委去修法。

林為洲表示，台灣禁不起再有二次停電，黨團希望賴清德對於產業轉型、企業科技能有好的施政作為，應該要有突破性作為，不要再重蹈林全內閣所犯的錯誤。

國民黨團首席副書記長李彥秀認為，賴清德過去向來主張台灣獨立，之前又說要「親中愛台」，現在當上行政院長，立場是否有所改變，與蔡英文總統的兩岸政策「維持現狀」有何不同，未來在總質詢時會一併對他提出檢驗。

親民黨團籲尊重在野黨聲音

親民黨團幹事長陳怡潔表示，賴清德表明團隊的定位不是「選舉內閣」，而是做實事的內閣，親民黨期許他能說到做到，建議他未來施政要以民生經濟為主，不要凡事以政治為考量，才是台灣人民之福。也希望行政院不要仗著國會多數，把立法院當作立法局，要多尊重在野黨聲音。

時力：期許賴做到七大目標

時代力量黨團總召徐永明說，賴清德來拜會黨團，期許他做到七大目標，包含提升行政效能、促進產業轉型、重建金融秩序、改造國營事業、加速推動公投法補正與轉型正義工程，並強化勞工權益保障，也要有效解決青年低薪問題，會向他建議處理世大運維安究責問題。