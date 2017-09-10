李凈瑜：李明哲若被認罪 請體諒

2017-09-10

「赴中不是要挑釁、爭辯 而是要看到正義降臨」

〔記者彭琬馨、施曉光／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲明天將在中國湖南接受法庭審訊，李明哲妻子李凈瑜昨天無奈表示，如果李明哲在法庭中做出非自由意志下、某些難堪「被認罪」的言行，請國人體諒。

李明哲明上午將在中國湖南省岳陽市中級人民法院受審，妻子李凈瑜、李明哲母親郭秀秦今將分別搭乘班機前往中國。

李凈瑜昨在民間團體陪同下舉行行前記者會，同時發表四點聲明。李凈瑜在聲明中強調，很多好朋友都擔心她，到中國會像劉霞女士一樣被失蹤或淪為人質，倘若她真的遭遇如此厄運，請大家不要營救她，她自有自處之道，不必為她費神、浪費社會資源。

李凈瑜說，感謝過去半年來，國人對李明哲的營救努力，也感謝國際社會對李明哲的高度關切，這個現象已使李明哲案即將落幕，她對此由衷感謝。

李凈瑜表示，關於李明哲事件，過去已清楚說明立場原則，她去中國不是要挑釁、也不是要爭辯，而是要看到正義降臨，讓李明哲可以尊嚴、快速、平安地回到台灣，希望大家共同祝福李明哲平安歸來。

李凈瑜表示，懇求國人，如果看到李明哲在非自由意志下，在法庭做出或說出某些難堪的言行，請國人體諒；李凈瑜說，那就是中國政府的拿手好戲讓李明哲「被認罪」而已。

對於傳出李凈瑜不滿蔡政府的「救援工作」，還另要幫助她八十幾歲、懷有強烈中國情懷的婆婆，到中國法庭面前「向祖國道歉求饒」，質疑蔡政府玩兩面手法。

李凈瑜坦言，她的確寫了一封私訊給陸委會副主委邱垂正，但不曉得為何會傳出去；李凈瑜強調，她目的是企圖力挽狂瀾，希望能阻止一場羞辱的鬧劇，她婆婆說的話，她不同意，但身為晚輩，不能公開地說不同意。

玩兩面手法？ 陸委會：無差別待遇

陸委會則回應李「恐有誤解」，強調政府全力營救李明哲，對任何有需要的國人，一向盡力協助，不會有差別對待。

陸委會說，據知中國大陸方面律師九月六日通報，李明哲開庭在即，請家屬前往審理法院旁聽，陸委會也分獲家屬表達協助赴中的請求，隨即協助家屬辦理赴中旅行證件，以及交通安排聯繫。

預計陪同李凈瑜赴中的前立委王麗萍表示，李明哲案發生至今一百七十餘天，「從頭到尾都是李凈瑜本人在處理」，直到前兩天才出現李媽媽也將赴中國這件事，他們都覺得「很錯愕」；王麗萍表示，李媽媽與李明哲的政治立場、情感不一樣，目前透露出來的消息是，李明哲認罪了、中方律師策動李媽媽這邊，「這是一個戲碼」。