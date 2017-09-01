看問題》無策略、無目標 國民黨妄談監督

2017-09-01

記者曾韋禎／特稿

蔡政府自今年三月規劃前瞻預算以來，歷經特別條例、首期特別預算審查，面對國民黨全面性的焦土杯葛，終在三天三夜毫無意義的連續表決後，完成三讀。結果就是按民進黨團之自我把關，小刪一．七％。

國民黨與其大罵民進黨團違背民主程序、獨裁、法西斯，何不反問自己，究竟想達到什麼目的？國民黨必須正視自己是不足三分之一席次的少數黨，若要有效監督執政黨，就必須設定明確、可行的目標；而非幻想自己仍有呼風喚雨之勢，提出執政黨絕對不可能接受的條件，最後當然是什麼都得不到。

當民進黨團還在野時，從未全面杯葛總預算案、特別預算案，因為這毫無正當性；只在核四停建案、兩岸服貿協議採取焦土抗爭，前因日本福島核災催出全國的反核意識，後因反服貿學運激發全民的反中危機感，都是有龐大民意做為後盾。

然而，國民黨團接連在年金改革、前瞻建設等議題，拒絕黨內願意改革、期待建設的聲音，反而擁抱最深藍、距離台灣人民最遙遠的少數激烈意見，要求年金改革必須信守已退者一毛不砍的信賴保護原則，放任選區內已有多條捷運的立委激昂反對別人蓋鐵路。這種無理、荒謬的超現實訴求，除了與自家人互相取暖外，能獲得台灣社會的絲毫回響嗎？

國民黨若要有效監督執政黨，至少要先團結黨內不同意見，而非放任已遭台灣社會唾棄的深藍意見大放厥詞；再者要了解自己的實力何在，能監督到執政黨會痛，而非妄想斬斷執政黨手腳。有效、可行的監督，才是真監督；漫天喊價、不切實際的苛求，其實是放水。