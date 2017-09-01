美學者：19大後 中國對台會更強硬

2017-09-01

〔駐美特派員曹郁芬／華府八月三十日報導〕包括前美國情報官員張克斯在內的華府觀察家今天指出，中國對台政策有轉趨強硬的跡象，十九大之後，中國對台政策還會轉變，但不是往軟的方向發展。

台灣總統維安不可掉以輕心

蘭德公司亞太政策中心副主任黑考特表示，解放軍正在進行改革，在解放軍轉型過程中，台灣有幾年時間推進反介入與區域阻絕的多重嚇阻能力，希望蔡英文政府能快速採取行動。他並指出，台灣總統和政治人物不是沒有遭到槍殺的前例，總統的維安不可掉以輕心。

全球台灣研究中心（ＧＴＩ）今天就中國十九大會議與對台政策舉行座談會，受邀與會者除了長年研究中國情報的張克斯、黑考特，還有前金融時報駐北京及上海特派員馬利德。

目前在戰略暨國際研究中心擔任資深顧問的張克斯說，習近平在對台政策上，並沒有受到鷹派或解放軍壓力，台灣問題不能再拖延下去是習個人的信念，這未必代表習會對台動武，但國台辦的強硬是許久未見的。中國統戰部在對台政策上的重要性也在增加，台灣實施全募兵制只會讓情況更糟。

資深記者馬利德則認為，中國對台政策會更強硬，國共合作的日子已經結束，中共對台開出的統一條件，可能比一九九七年的香港更嚴苛，會要求解放軍直接進駐台北。台灣支持統一的人口比例一直在下降，沒有什麼讓北京值得繼續利誘的誘因，所以習更可能對台採行威嚇手段。設定統一時間表不符合中國利益，但就軍事實力而言，中國已有迅速攻取台灣的能力。不管哪個黨執政，中國會都想辦法弱化台灣的執政黨，看不出十九大後中國有任何改變政策的動機。

黑考特也同意，台灣不斷漂離中國，中共最有可能採行脅迫的手段對付台灣，除了動武，北京還有很多工具可以對付台灣，例如外交、經濟、心理、網路都可使用。面對台灣的移動式飛彈，北京對自身的飛彈防禦系統信心還不夠，但中國軍力過去二十年突飛猛進是事實。

ＧＴＩ執行長蕭良其表示，中國不斷靠近台灣防空識別區進行演訓，今年已有十四次軍演，過去一年也不過八次，中國對台軍事壓迫確實在提升。