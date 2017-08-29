世大運明閉幕 鬧事者立即逮捕

2017-08-29

〔記者王冠仁、鍾泓良／台北報導〕世大運開幕時因為遇上反年改團體在場外抗議、丟煙霧彈，導致選手無法進場，鬧成國際笑話。台北市警方為確保明天登場的閉幕式不再「出包」，預計將架設鐵馬護欄、大型護欄來建立安全走廊，並增設七個管制點禁止民眾攜帶違禁品進入管制區；且會展現鐵腕執法，若屆時有到場滋擾或違法脫序行為者，「即時逮捕，依法究辦。」

擴大安全區域 劃設安全走廊

北市府為避免再發生開幕式窘境，這次加強情資蒐報，並出動六千名員警，比開幕式的五千人再多一千名警力。

台北市警察局副局長林順家宣示，如參加滋擾、抗議衍生的違法脫序行為，一定嚴正執法，即時逮捕。

台北市警局指出，閉幕式當天將於台北體育園區及周邊劃設七個警衛分區，分別由松山、萬華、大同、文一、文二、北投及士林分局長擔任分區指揮官；同時也會在選手上下車地點與進入台北田徑場的沿線，設置鐵馬護欄、大型護欄來建立安全走廊，並派遣特勤警力於選手及貴賓活動的區域加強巡守。

警方也會在台北體育園區周邊的敦化北路、南京東路、八德路及北寧路人行道增設七個管制站，將提前驗票、認證、初步安檢，另外，包括煙霧罐、哨子、氣笛（含氣瓶加油喇叭）、雷射筆、超過長兩公尺及寬一公尺的旗幟、帶有政治或種族歧視及宗教等宣傳品，當天都不得帶入管制區。

由於開幕式時警方無法阻止抗議人士在非管制區攜帶喇叭、煙霧罐，導致選手不敢進場，林順家回應，警隊已擴大管制區域，如有民眾攜帶違禁品就會沒收；因上次選手與抗議民眾過於接近，這次也已安排安全走廊，讓雙方無法接觸。

若抗議民眾使用人海戰術癱瘓警力將如何因應？是否將出動拒馬？林順家說，民眾如果要來閉幕典禮表達訴求，須到意見表達區；面對不理性的群眾，警方絕對會「鐵腕執法」；至於是否使用拒馬，將根據得到情資去綜合評估是否需要使用。