前瞻預算刪多少談不攏 今可能直接表決

2017-08-25

〔記者楊淳卉、陳鈺馥、李欣芳、邱燕玲／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會昨繼續協商「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，國民黨團昨一度讓步將其上萬提案減至一千二百案，並同意今早再協商，但到晚間國、民黨團商談刪減金額時，國民黨團雖願從三三○億元減為二百億元、甚至一五○億元，但雙方談不攏，今早協商取消，院會恐直接進入前瞻表決大戰。

藍一度讓步 萬案減至一千二百案

據了解，昨晚八點多協商結束後，民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召林德福私下溝通，雙方針對「核心問題」預算刪減數討論，並未達成共識。

民進黨團認為，以馬政府「振興經濟擴大公共建設特別預算案」（四年五千億）預算編列及立院通過審查數來看，刪減比率都不到一％，但這次國民黨團要對前瞻第一期一○八九．二五億元預算刪三三○億元，刪減幅度高達三十％，黨團不可能讓步。

前瞻預算案昨進入第三天協商。國民黨團昨早嗆說，民進黨若不表決國民黨的上萬提案，將對立法院長蘇嘉全提告；蘇嘉全表示，若因政黨恐嚇就沒辦法處理議案，「那國會存在做什麼！」

因朝野無交集，協商數度陷入膠著。蘇嘉全建議，國民黨團可將所提的一萬○四二一項提案，整併至八百案來處理，加上其他主決議等，最後共以一千案內處理，即可趕在臨時會最後一天的八月卅一日前審議完畢。

國民黨團經召開黨團會議討論後願縮減至一千二百案，但朝野協商到最後仍無法簽字，原決定今早再協商，但昨晚柯建銘與林德福認為雙方不可能有交集，因此決定今天直接訴諸表決。

為推動前瞻基礎建設，行政院長林全昨則要求相關部會首長務必就主管計畫及預算內容，備妥充足的說明及論述資料，主動向立委及社會大眾溝通說明，爭取支持。