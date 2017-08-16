戰機密集繞台 「中國佈置戰爭準備」

2017-08-16

前中科院院長龔家政：台灣不能坐視

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國軍機密集進行繞台演訓，部分共機甚至進入我國防空識別區，嚴重壓縮台灣北部的空防縱深，前中科院院長、退役中將龔家政昨在一場演講中表示，中國軍機連日繞台，外界認為這是要測試美日反應，或是一般訓練，「但我個人覺得，中國大陸在佈置一個局部、有限、非核的戰爭準備」、「中共就是要把台灣變成中國內海」。

龔家政出席「二戰終戰七十二週年 前瞻台灣：和平中立」活動，專題演講「戰爭離我們有多遠？」

龔家政認為，台灣戰略地位將隨著共軍武力崛起、不斷穿透第一島鏈及環島演訓宣示中，逐漸削減對區域的重要性。

龔家政指出，有媒體認為中共是要做給美國、日本看，或是中共的一般訓練，「但我個人覺得，中國大陸在佈置一個局部、有限、非核的戰爭準備」，運八電戰機在電偵方面與先進武器發展都有關係，所以台灣不能坐視這樣狀況。

企圖發動局部、有限的非核戰爭

「中共就是要把台灣變成中國內海，若未來要武統的話，別的國家沒有辦法介入。」龔家政表示，中國把美、日、韓隔在東北亞，利用東北亞核武恐怖平衡，（把台灣）區隔出去，然後在台海發動一場局部、有限的非核戰爭，美國將無從插手，台灣國軍難有招架餘地。

把台灣區隔出去 美將無從插手

他指出，未來隨著國際局勢動盪不安，兩岸關係若持續陷入僵局，台灣將面臨不可測的危機，兩岸是戰是和，要動之以情或逼之以武，端視兩岸領導人一念之間。

龔家政也說，今年中國在內蒙古大規模閱兵，背景有台灣總統府類似的建築物，有針對性的象徵。中國的國防科技，突飛猛進，已經成為全世界第三大軍事強國。

龔表示，他擔任中科院院長時，進行天弓三型、雄風三型、巡弋飛彈最後驗收，當時中國正在把國防研發做整合，短短三十八年，有很大軍事進展，反觀台灣的中科院有很多限制，要做任何東西，都要自己研究，也要花很多時間。

龔家政指出，二○二○年中國共產黨成立百年，是台灣面臨中共的關鍵時刻，也是中國大陸領導人習近平自我歷史定位時刻，許多研究軍事和兩岸關係的學者專家都認為兩岸之間，未來五年可能是非常關鍵時刻。