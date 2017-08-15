共機繞台》中國破壞現狀 立委籲政府訴諸國際

2017-08-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國軍機密集進行繞台演訓，不僅增加我空防部隊壓力，更嚴重壓縮我空防縱深。民進黨立委羅致政與時代力量立委徐永明昨均認為，中國的舉動已經破壞現狀；羅致政主張我方需有升高態勢的作為，不能漠視。徐永明則建議國安會與國防部聯合召開記者會，將訴求國際化。

羅致政分析，時值美國與北韓關係緊繃，中國選擇此時在台灣及東亞地區密集演訓，出動軍機、軍艦繞台，是「趁亂創造新現狀」，用意在測試周邊國家容忍度。他認為，中國的舉動已經破壞現狀，我方「不能漠視」，國防部雖依規定全程監偵掌握，但不應侷限於既有標準作業程序，而須以升高態勢做為因應，例如增強我方監控的出勤架次等等；他強調，此舉當然可能增加雙方衝突的可能性，但「始作俑者並非我方」。

徐永明則認為，中國長期「有意識地企圖改變東亞軍事現狀」，即便北韓衝突緩和或中共十九大落幕，中國想改變海峽及東亞軍事力量平衡的意圖都不會退縮。

徐永明建議國安會與國防部備妥相關資料，共同召開國際記者會，學界也可召開國際研討會，將訴求國際化；因中國不僅「以大欺小」威壓我方空防，也對周邊國家如日本和菲律賓形成共同挑戰。他強調，我方無法像中國一樣繞飛中國領空，唯有和周邊國家聯合，才能解決此問題。