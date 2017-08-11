焦點評論》獵雷艦案的疑點

2017-08-11

記者鄒景雯／特稿

獵雷艦案是二○一一年由馬英九總統親自宣布「國艦國造」的政策產物，從招標到建造波折不斷，新近又發生涉嫌以不實資料向銀行詐貸的事端，對獵雷艦成軍的時程已經投下巨大陰影。這個案子儘管牽涉層面至廣，但是應該當作一個試金石，務必清查徹底。

慶富造船廠的陳慶男父子，經營政商關係，橫跨藍綠、兩岸，頗有累積，圈內與之互動熟稔的人物，可以列上好一長串，而陳慶男在與人交陪時，也經常把與「高層」很熟，掛在嘴上，在哪個政府時代都一樣，是個很典型的「生意人」。一個早期被外界認為是陳水扁「金主」的人，在馬英九任內可以輕易取得高達三五八億元的標案，或可見其能耐。

獵雷艦案之所以值得在這個時候釐清一切疑點，在於樹立一個不論顏色、澄清吏治的標竿，唯有建立這種毫無懷疑空間的信賴，未來我們的國機國造、國艦國造等各項計畫，才可能得到祝福、順利成行。

獵雷艦的承造，到目前為止，至少有兩個部分要調查清楚、公開透明，一個是檢調已經著手的涉嫌詐貸部分，有待司法進行解答；另一個則是當初的得標過程，儘管在前朝發生，然蔡英文政府既已接手，就該訓令海軍翻箱倒櫃，把當初的決策始末盡快給大眾一個交代。

按照現在所謂貸款資料不實所透露的蛛絲馬跡，首先，慶富公司的財務狀況究竟如何，顯然需要更多的說明；其次，以這樣的公司體質，同時過去並無承造軍艦的經驗，二○一四年居然能打敗台船奪得合約，當年國防部的招標過程，以及其評選的標準是什麼，更待釋疑；第三，二○一六年，慶富取得第一銀行主辦的二○五億元聯貸合約，固然有公營行庫一向進行政策配合的官場慣例，但陳姓父子坦承以不實的購料證明居然就能詐得貸款，這「康平專案」是否有頭（得標）過、身（資金）就過的流弊習氣，不能不給交代。

這些不合理處，都如一面一面的鏡子，在今後對外進行任何一項武器國造招標時，必須要弊絕風清的，既然如此，不如把這個案子當作是「下馬威」，以儆效尤。